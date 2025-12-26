Son dönemde site aidatlarında yaşanan hızlı yükseliş, konut piyasasında yeni bir hareketliliği beraberinde getirdi. Özellikle büyük sitelerde ve rezidanslarda aidatların kira bedellerine yaklaşması, hatta bazı bölgelerde kirayı aşması, vatandaşları ev değiştirmeye zorlamaya başladı. Gayrimenkul sektöründe bu durum artık “aidat göçü” olarak tanımlanıyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, İstanbul’da ilçe ilçe, semt semt aidatların ne kadar olduğunu şöyle açıklıyor:

* Bugün birçok aile, evini beğenmesine rağmen yalnızca aidat yükü nedeniyle taşınma kararı alıyor. Ev tercihleri artık sadece konum ve kira üzerinden değil, aylık aidat tutarına göre şekilleniyor.

* Son aylarda emlak ofislerine gelen taleplerde dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Vatandaşlar artık “daha uygun kira”dan çok, “daha düşük aidat” soruyor. Özellikle emekliler, sabit gelirli çalışanlar ve orta gelir grubundaki aileler, yüksek aidatlı sitelerden çıkıp daha sade, sosyal donatısı az ama aidatı makul olan yapılara yöneliyor.

* Bazı sitelerde 8–10 bin TL’yi aşan aidatlar, rezidans projelerinde ise 40–100 bin TL bandına ulaşan rakamlar, bu göçü hızlandıran en önemli etken olarak öne çıkıyor.