        Aidat kirayı geçti, göç başladı: Hangi semtte aidat ne kadar?

        Aidat kirayı geçti, göç başladı

        Aidat göçünün yaşandığı İstanbul'da hangi semtte aidatlar kaç lira aralığında? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.12.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:50
        Aidat kirayı geçti, göç başladı
        Son dönemde site aidatlarında yaşanan hızlı yükseliş, konut piyasasında yeni bir hareketliliği beraberinde getirdi. Özellikle büyük sitelerde ve rezidanslarda aidatların kira bedellerine yaklaşması, hatta bazı bölgelerde kirayı aşması, vatandaşları ev değiştirmeye zorlamaya başladı. Gayrimenkul sektöründe bu durum artık “aidat göçü” olarak tanımlanıyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, İstanbul’da ilçe ilçe, semt semt aidatların ne kadar olduğunu şöyle açıklıyor:

        * Bugün birçok aile, evini beğenmesine rağmen yalnızca aidat yükü nedeniyle taşınma kararı alıyor. Ev tercihleri artık sadece konum ve kira üzerinden değil, aylık aidat tutarına göre şekilleniyor.

        * Son aylarda emlak ofislerine gelen taleplerde dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Vatandaşlar artık “daha uygun kira”dan çok, “daha düşük aidat” soruyor. Özellikle emekliler, sabit gelirli çalışanlar ve orta gelir grubundaki aileler, yüksek aidatlı sitelerden çıkıp daha sade, sosyal donatısı az ama aidatı makul olan yapılara yöneliyor.

        * Bazı sitelerde 8–10 bin TL’yi aşan aidatlar, rezidans projelerinde ise 40–100 bin TL bandına ulaşan rakamlar, bu göçü hızlandıran en önemli etken olarak öne çıkıyor.

        * İstanbul genelinde aidatlar semtlere ve site özelliklerine göre ciddi farklılık gösteriyor. Güncel piyasa verilerine göre ortalama aidat aralıkları şöyle:

        • Avcılar – Beylikdüzü – Çatalca: 2.000 – 3.000 TL

        • Silivri: 2.000 – 3.500 TL

        • Halkalı: 3.500 – 5.000 TL

        • Maslak: 15.000 – 27.000 TL

        • Etiler: 3.000 – 27.000 TL • Sarıyer: 5.000 – 18.000 TL

        • Levent Rezidansları: 42.000 – 85.000 TL

        • Zincirlikuyu Rezidans: 100.000 TL’ye kadar

        Bu rakamlar, bazı bölgelerde aidatın artık konut giderlerinin en büyük kalemi haline geldiğini açıkça gösteriyor.

        Turhal'da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

        Turhal'da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

