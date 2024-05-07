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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek ödeme tarihleri ve sorgulama sayfası - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek ödeme tarihleri ve sorgulama sayfası

        Aile Destek Ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. En son 4 Nisan'da yatan Aile Destek ödemeleri için gözler Mayıs ayı ödeme tarihlerine çevrildi. Peki Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek ödeme tarihleri ve sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:29
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        Mayıs ayında Aile Destek Ödemeleri gündeme geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilinen Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek ödeme tarihleri ve sorgulama sayfası

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

        Aile Destek Programı en son 4 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı.

        Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılması bekleniyor. Konuyla lgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

        911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

        1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

        Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

        Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

        Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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