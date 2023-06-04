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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Kabine açıklandı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Derya Yanık yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu?” gibi sorular yer aldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı!

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  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını açıkladı!

    14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla vatandaşlar 28 Mayıs günü tekrar sandık başına gitmiş ve 13. Cumhurbaşkanı tekrar Recep Tayyip Erdoğan olarak seçilmişti. Seçimlerin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yeni kabine belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını açıkladı!
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını açıkladı!

    YENİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI KİM OLDU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler koltuğuna Derya Yanık yerine Mahinur Özdemir geçti.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını açıkladı!

    MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

    Mahinur Özdemir Göktaş 7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya geldi.

    Üniversite: Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi

    Çift anadal bakalorya: Siyasal Bilgiler İktisat ve İşletme Mühendisliği

    Master:Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

    Aldığı Ödüller: Belçika Kral Leopold Devlet Nişanı (Ekim 2019)

    Mesleki Geçmişi ve İş Tecrübesi:

    Brüksel Parlamentosu Milletvekili : Mayıs 2009-Mayıs 2019

    - Frankofon Parlamentosu üyesi

    - Brüksel Parlamentosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

    - Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili

    - Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanvekili

    Brüksel/Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyesi : Ekim 2006- Ekim 2018

    Centre pour la Citoyenneté et la Participation : Kasım 2006- Kasım 2007

    CDH Partisi Araştırma Merkezi- Uzman Eğitimci

    Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Danışmanı: Ocak 2007- Haziran 2009

    Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Özel Kalem Müdürü : Ocak 2008- Aralık 2008

    Sibelga: Brüksel Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketi : Aralık 2012-Mayıs 2015

    Elektrik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı

    Vivaqua Brüksel Sular İdaresi Genel Kurul Üyesi : Aralık 2012-Mayıs 2018

    Evere- Schaerbeek- Saint-Josse Bölgesi Polis Konseyi Üyesi : Aralık 2012- Aralık 2018

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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