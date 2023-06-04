14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla vatandaşlar 28 Mayıs günü tekrar sandık başına gitmiş ve 13. Cumhurbaşkanı tekrar Recep Tayyip Erdoğan olarak seçilmişti. Seçimlerin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yeni kabine belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını açıkladı!