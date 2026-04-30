        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada, Türkiye’nin girişimci kadınlarıyla buluştu

        "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" toplantılarının ilki Ankara'da gerçekleştirildi. 2026 boyunca devam edecek buluşmalarla girişimci kadınlar ve kadın kooperatifleriyle doğrudan temas kuruluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 14:05 Güncelleme:
        "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları” protokolü kapsamında düzenlenen buluşmaların ilk durağı Ankara oldu. Yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek toplantılarla, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin e-ticarete erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut işlerini büyütmelerine katkı sağlanması amacıyla eğitimler düzenleniyor.

        Toplantılarda, e-ticarete yeni adım atmak isteyen girişimcilere yol gösterilirken, hali hazırda e-ticaret yapan kadın girişimcilerle de büyüme, operasyon ve pazarlama süreçlerine dair deneyim paylaşımı yapılıyor.

        Aynı zamanda bu buluşmalar, girişimci kadınlar ve kadın kooperatifleriyle birebir iletişim kurulan; ihtiyaçların doğrudan dinlendiği ve karşılıklı etkileşimin güçlendiği bir zemin oluşturuyor.

        REKLAM

        E-TİCARETTE BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEN UYGULAMALI EĞİTİMLER

        Ankara’da ilki düzenlenen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” etkinliğinde katılım sağlayan girişimci kadınlara; e-ticaretin temel dinamiklerinden satış artırma stratejilerine, HepsiAd ile reklam çözümlerinden lojistik süreçlere kadar geniş bir yelpazede eğitimler verildi. Yapay zekâ destekli içerik üretimi gibi güncel konular da programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

        Eğitim içerikleri; ürün listeleme, içerik üretimi, görünürlük artırma ve sipariş süreçlerinin yönetimi gibi doğrudan uygulanabilir başlıklara odaklandı. Bu sayede girişimci kadınların dijital ekonomiye daha güçlü bir şekilde entegre olması ve operasyonel süreçlerini daha verimli yönetmesi hedefleniyor.

        Program kapsamında ayrıca girişimci kadınlara sunulan destekler de paylaşıldı. 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, hediye HepsiAd reklam bakiyesi ve ücretsiz ürün fotoğraf çekimi gibi avantajların yanı sıra kadın kooperatiflerine süresiz sabit yüzde 1 komisyon ve süresiz ücretsiz kargo gibi destekler sunuluyor.

        “Girişimci kadınlarımızın emeğini dijital dünya ile birleştirerek yerelden küresele bir başarı köprüsü kuruyoruz”

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        REKLAM

        Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınma, istihdam ve dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini biliyor, kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi için çeşitli destek programlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. ‘Yükselen Kadınlar Programı’, ‘Hobin İşin Olsun Projesi’, ‘Kadınlar için Enerji Okulu’ ve ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ kapsamında binlerce kadına eğitim, mentörlük ve istihdam desteği sağladık. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla yaklaşık 247 bin kişiye ulaştık ve 1.366 yeni kooperatifin kurulmasına destek verdik.

        Bugün, Protokolümüz kapsamında başlattığımız yeni eğitim serisiyle de kadın girişimcilere e-ticaret, satış artırma yöntemleri ve yapay zekâ destekli içerik üretimi alanlarında uygulamalı eğitimler sunacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın kadın girişimcinin e-ticaret yoluyla satış yapmaya başlamasına katkı sağladık. Kadınların dijital ekonomide daha güçlü aktörler haline gelmesini hedefliyoruz.

        Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl boyunca devam edecek buluşmalarla, girişimcilik deneyimi olmayan kadınlarla aktif satış yapan girişimcileri aynı çatı altında buluşturarak bilgi paylaşımı ve dayanışma açısından önemli bir fırsat sunmayı amaçlıyoruz.

        “KADIN GİRİŞİMCİLERİN DİJİTAL YOLCULUĞUNDA YANLARINDAYIZ”

        Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “‘Türkiye’nin Girişimci Kadınları’ protokolü kapsamında başlattığımız bu buluşmalarla, sağladığımız destekleri dijitalin ötesine taşıyoruz. Girişimci kadınlarla bir araya gelmek, ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek ve çözüm üretmek bizim için önemli.

        Bu buluşmalar, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin sorularına yanıt bulduğu, deneyimlerini paylaştığı ve birbirleriyle bağ kurduğu bir etkileşim ortamı sundu. Bu süreçte, kadın girişimciliğinin Türkiye genelinde daha yaygın hale gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor, Hepsiburada olarak 2030 yılına kadar 120 bin kadını e-ticaretle buluşturmayı hedefliyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da belediyenin kazısında kaya mezarı bulundu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediyenin yaptığı kazı sırasında Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu.(DHA)

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
