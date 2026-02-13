Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla iş dünyası arasında aile kurumunu güçlendirecek iş birliği protokolü imzalandı

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması kapsamında, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

ASKON Genel Merkez’de gerçekleştirilen programda konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ‘’2026 yılında 2026 şirketimiz ile aileye güçlü bir şekilde destek oluyoruz. Aile yapısının korunması yalnızca sosyal değil, aynı zamanda stratejik bir meseledir’’ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ta yaptığı konuşmasında ‘’ASKON’un 2026 yılında, 2026 şirket ile evlenecek gençleri ve çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için sunduğu bu kıymetli desteği önemli bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

REKLAM

“Aile, güçlü toplumun ve güçlü devletin temelidir ”Konuşmasında aile kavramının medeniyetin taşıyıcı kolonu olduğuna dikkat çeken Orhan Aydın, güçlü aile yapısının güçlü bireyleri, güçlü bireylerin ise güçlü toplumu ve devleti oluşturduğunu ifade etti. Dünyada yaşanan sosyal kırılmaların ve kültürel aşınmaların temelinde aile yapısının zayıflamasının bulunduğunu belirten Aydın, aileyi korumanın bir beka meselesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Göktaş’a teşekkür ASKON Genel Başkanı, aile kurumunun güçlendirilmesini devlet politikası haline getiren Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını ifade ederken, programa katılım sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da teşekkür etti. “Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonuna iş dünyasından destek2025 itibarıyla başlatılan “Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonunu stratejik bir devlet yaklaşımı olarak değerlendirdiklerini belirten Aydın, sürdürülebilir kalkınmanın ancak güçlü aile yapısıyla mümkün olabileceğini ifade etti. ASKON’DAN ÇALIŞANLARA AİLE DESTEK PAKETİ Programda, ASKON üyeleri tarafından uygulanacak yeni destek modeli kamuoyuna duyuruldu. Buna göre: • 18–25 yaş arasında evlenen çalışanlara iki net asgari ücret REKLAM • İkinci çocuk sahibi olanlara iki net asgari ücret • Üçüncü çocuk sahibi olanlara üç net asgari ücret • Dördüncü çocuk sahibi olanlara dört net asgari ücret tutarında destek sağlanacak. ASKON’un 30 bini aşkın işletmesiyle hem çalışanların hem de devletin yanında olacağını belirten Aydın, bu adımın “söylem değil eylem” olduğunu vurguladı.

DEVLET, SİVİL TOPLUM VE İŞ DÜNYASI AYNI HEDEFTE Program kapsamında imzalanan iş birliği protokolünün sıradan bir imza töreni olmadığına dikkat çeken Aydın, bu adımın devlet, sivil toplum ve iş dünyasının ortak hedefte buluştuğunun güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. “AİLE, YARININ DA TEMİNATIDIR” Basın açıklamasının sonunda aileyi dayanışma, vefa, merhamet ve sorumluluk değerleriyle tanımlayan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, güçlü aile yapısının Türkiye’nin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesinde belirleyici olacağını belirtti. REKLAM Aydın, konuşmasını aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik ortaya konan irade dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a teşekkür ederek tamamladı. BAKAN GÖKTAŞ: SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR Protokole ilişkin görüşlerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ta şunalrı ifade etti; 2026-2035 dönemini kapsayan “Aile ve Nüfus 10 Yılı”nda bu ruhu aileyi ve dinamik nüfusu koruyan uzun vadeli politikalarla daha da yaygınlaştıracağız.Bugün imzaladığımız protokol, bu hedefimizin iş dünyasında karşılık bulmasını sağlayan kıymetli bir adımdır. ASKON’un 2026 yılında, 2026 şirket ile evlenecek gençleri ve çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için sunduğu bu kıymetli desteği önemli bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.