        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla iş dünyası arasında aile kurumunu güçlendirecek iş birliği protokolü imzalandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklu ailelere ve yeni evlenecek çiftlere destek verilmesine yönelik iş dünyasıyla yapılan iş birliği protokolünün imza töreninde, "İş insanlarımızın ortaya koyduğu irade, aynı zamanda, aileyi güçlendiren politikalarımızın iş dünyasında karşılık bulduğunun somut bir göstergesidir. Bu iş birliği, aile dostu ekosistemi çalışma hayatının doğal bir parçası haline getirdi. Gençlerimizin yuva kurma ve ailelerimizin çocuk sahibi olma kararına destek olan kalıcı bir kurumsal kültürün oluşmasına katkı sağlayacak. Bu kurumsal kültür kök saldıkça aile, hem çalışma hayatında istikrarı besleyen hem de toplumda güveni büyüten en sağlam dayanağımız olarak daha da güçlenecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 15:46 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:46
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla iş dünyası arasında aile kurumunu güçlendirecek iş birliği
        Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması kapsamında, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

        ASKON Genel Merkez’de gerçekleştirilen programda konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ‘’2026 yılında 2026 şirketimiz ile aileye güçlü bir şekilde destek oluyoruz. Aile yapısının korunması yalnızca sosyal değil, aynı zamanda stratejik bir meseledir’’ dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ta yaptığı konuşmasında ‘’ASKON’un 2026 yılında, 2026 şirket ile evlenecek gençleri ve çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için sunduğu bu kıymetli desteği önemli bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

        “Aile, güçlü toplumun ve güçlü devletin temelidir ”Konuşmasında aile kavramının medeniyetin taşıyıcı kolonu olduğuna dikkat çeken Orhan Aydın, güçlü aile yapısının güçlü bireyleri, güçlü bireylerin ise güçlü toplumu ve devleti oluşturduğunu ifade etti. Dünyada yaşanan sosyal kırılmaların ve kültürel aşınmaların temelinde aile yapısının zayıflamasının bulunduğunu belirten Aydın, aileyi korumanın bir beka meselesi olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Göktaş’a teşekkür ASKON Genel Başkanı, aile kurumunun güçlendirilmesini devlet politikası haline getiren Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını ifade ederken, programa katılım sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da teşekkür etti.

        “Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonuna iş dünyasından destek2025 itibarıyla başlatılan “Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonunu stratejik bir devlet yaklaşımı olarak değerlendirdiklerini belirten Aydın, sürdürülebilir kalkınmanın ancak güçlü aile yapısıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

        ASKON’DAN ÇALIŞANLARA AİLE DESTEK PAKETİ

        Programda, ASKON üyeleri tarafından uygulanacak yeni destek modeli kamuoyuna duyuruldu. Buna göre:

        • 18–25 yaş arasında evlenen çalışanlara iki net asgari ücret

        • İkinci çocuk sahibi olanlara iki net asgari ücret

        • Üçüncü çocuk sahibi olanlara üç net asgari ücret

        • Dördüncü çocuk sahibi olanlara dört net asgari ücret tutarında destek sağlanacak.

        ASKON’un 30 bini aşkın işletmesiyle hem çalışanların hem de devletin yanında olacağını belirten Aydın, bu adımın “söylem değil eylem” olduğunu vurguladı.

        DEVLET, SİVİL TOPLUM VE İŞ DÜNYASI AYNI HEDEFTE

        Program kapsamında imzalanan iş birliği protokolünün sıradan bir imza töreni olmadığına dikkat çeken Aydın, bu adımın devlet, sivil toplum ve iş dünyasının ortak hedefte buluştuğunun güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

        “AİLE, YARININ DA TEMİNATIDIR”

        Basın açıklamasının sonunda aileyi dayanışma, vefa, merhamet ve sorumluluk değerleriyle tanımlayan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, güçlü aile yapısının Türkiye’nin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesinde belirleyici olacağını belirtti.

        Aydın, konuşmasını aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik ortaya konan irade dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a teşekkür ederek tamamladı.

        BAKAN GÖKTAŞ: SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR

        Protokole ilişkin görüşlerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ta şunalrı ifade etti; 2026-2035 dönemini kapsayan “Aile ve Nüfus 10 Yılı”nda bu ruhu aileyi ve dinamik nüfusu koruyan uzun vadeli politikalarla daha da yaygınlaştıracağız.Bugün imzaladığımız protokol, bu hedefimizin iş dünyasında karşılık bulmasını sağlayan kıymetli bir adımdır. ASKON’un 2026 yılında, 2026 şirket ile evlenecek gençleri ve çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için sunduğu bu kıymetli desteği önemli bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.

        İŞ DÜNYAMIZDA KARŞILIK BULDUĞUNUN GÖSTERGESİ

        İş insanlarımızın ortaya koyduğu bu irade, aynı zamanda, aileyi güçlendiren politikalarımızın iş dünyasında karşılık bulduğunun somut bir göstergesidir. Bu iş birliği, aile dostu ekosistemi çalışma hayatının doğal bir parçası hâline getirdi.

        Gençlerimizin yuva kurma ve ailelerimizin çocuk sahibi olma kararını destek olan kalıcı bir kurumsal kültürün oluşmasına katkı sağlayacak. Bu kurumsal kültür kök saldıkça aile, hem çalışma hayatında istikrarı besleyen hem de toplumda güveni büyüten en sağlam dayanağımız olarak daha da güçlenecektir. Bu kıymetli adım için bir kez daha ASKON Başkanımıza, yönetimine ve katkı sunan tüm iş insanlarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.

        Konuşmaların ardından Bakanlık ve ASKON arasında işbirliğini içeren protokol imza altına alındı ve günün anısına ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a takdimde bulundu.

