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        Haberler Bilgi Gündem Aile Yılı nedir, ne demektir? Aile Yılı müjdeleri, kararları nelerdir? Aile Yılı Tanıtım Programı ne zaman, saat kaçta, nerede?

        Aile Yılı detayları açıklanıyor: Aile Yılı Tanıtım Programı kaçta ne zaman?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç olarak 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini bildirdi. Konuyla ilgili ilk detaylar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Aile Yılı Tanıtım Programı kaçta? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:45
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini açıkladı. Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi. Peki, detayların açıklanacağı Aile Yılı Tanıtım Programı kaçta ve nerede?

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        'AİLE YILI' DETAYLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Aile Yılı Tanıtım Programında konuşacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıda programın detayları hakkında bilgi verilecek.

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        2025 YILINI AİLE YILI İLAN EDİYORUZ

        Göktaş, Türkiye’de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        “Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo diğer başka hususların yanında Ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025’i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle ‘Aile Yılı’ olarak ilan ediyoruz.

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