Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Ajax Benfica maçı için geri sayım başlamış durumda. İki takım da çeyrek final biletini kapmak için mücadele edecek. Peki, şimdiden merakla beklenen Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

  • 01
    Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Ajax Benfica maçı nasıl, nereden izlenir, ücretli mi?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Ajax Benfica maçıyla devam ediyor. Şampiyonlar C Grubu'nda yer alan Ajax 6'da 6 yaparak Son 16 turuna yükseldi. İki takım da Estadio da Luz'da oynanan  2-2'lik ilk maçın rövanşında galibiyet elde etmek isiyor. Peki, Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın tüm detayları...
  • 02
    Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Ajax Benfica maçı nasıl, nereden izlenir, ücretli mi?

    AJAX BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

    UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Benfica maçı 15 Mart Salı günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 23:00.
  • 03
    Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Ajax Benfica maçı nasıl, nereden izlenir, ücretli mi?

    AJAX BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Ajax Benfica karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
  • 04
    Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Ajax Benfica maçı nasıl, nereden izlenir, ücretli mi?

    AJAX BENFİCA MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

    Ajax Benfica maçı şifresiz canlı izlemek için  ExxenSpor paketi üyeliğinizin bulunması gerekiyor.
  • 05
    Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi Ajax Benfica maçı nasıl, nereden izlenir, ücretli mi?

    AJAX BENFİCA MUHTEMEL İLK 11'İ

    AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Tadic, Antony, Berghuis, Haller

    BENFİCA: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Silva, Soares, Ramos, Nunez

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.