UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Ajax Benfica maçıyla devam ediyor. Şampiyonlar C Grubu'nda yer alan Ajax 6'da 6 yaparak Son 16 turuna yükseldi. İki takım da Estadio da Luz'da oynanan 2-2'lik ilk maçın rövanşında galibiyet elde etmek isiyor. Peki, Ajax Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın tüm detayları...