Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Ajax, Juventus'u konuk ediyor. Hollanda ekibi, son şampiyon Real Madrid'i eleyerek tüm dünyada adından söz ettirmişti. Juve ise Atletico Madrid'i 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Cristiano Ronaldo'nun hat-trick'iyle 3-0 devirerek çeyrek final bileti almıştı.

AJAX - JUVENTUS

AJAX: Onana, Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico, van de Beek, de Jong, Schöne, Ziyech, Tadic, Neres

TEKNİK DİREKTÖR: Erik ten Hag

JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

STAT: Johan Cruijff Arena

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 2 / beIN SPORTS MAX HD 2

HAKEM: Carlos Del Cerro