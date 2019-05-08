UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu gece Ajax - Tottenham mücadelesiyle son buluyor! İngiltere'deki ilk maçta Tottenham'ı 1-0 yenen Ajax, İngiliz ekibini konuk ediyor. 1996'dan bu yana finale çıkmayı başaramayan Ajax, yıllar süren hasretine nokta koymak isterken Tottenham ise Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeyi başaran 40. takım olmanın peşinde!

AJAX - TOTTENHAM

SAAT: 22:00

HAKEM: Felix Brych

STAT: Johan Cruyff Arena

YAYIN: beIN SPORTS 1

AJAX: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, Van de Beek, De Jong, Ziyech, Neres, Tadic

TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Lucas Moura, Son

İLK MAÇTA NELER OLDU?

Başkent Londra'daki Tottenham Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax'ı öne geçirdi.

İkinci devrede gol için yüklenen Tottenham'a karşı ani ataklar geliştiren Ajax, 78. dakikada farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı ancak Neres'in şutu direkten döndü.

Kalan sürede gol olmayınca Ajax, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

DEVLERİ SAF DIŞI BIRAKTILAR!

Tottenham ile Ajax, yarı finale gelirken zorlu yollardan geçtiler! Tottenham Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılırken B Grubu'nda Barcelona, Inter ve PSV ile mücadele etti. Devler Ligi'ne kötü başlayan İngiliz temsilcisi ilk iki maçta mağlup olurken sonraki 4 maçta ise 8 puan topladı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Borussia Dortmund'la eşleşen Tottenham, evinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Dortmund'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Mauricio Pochettino ve öğrencileri çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden Manchester City ile eşleşti. Evindeki ilk maçta rakibini Heung-Min Son'un golüyle 1-0 mağlup eden Tottenham deplasmanda rakibine 4-3 mağlup olsa da deplasman golü kuralıyla yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Ajax, üç elemeyi de aştıktan sonra E Grubu'nda AEK, Bayern Münih ve Benfica ile mücadele etti. Grup aşamasında hiç mağlup olmayan Hollanda devi son 16 turunda kötü günler geçiren Real Madrid'le eşleşti. İlk maçta rakibine evinde 2-1 mağlup olan Ajax deplasmanda 4-1 gibi tarihi bir sonuca imza atarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde turnuvanın en ağır favorilerinden olan Juventus ile eşleşen Ajax, ilk maçta evinde 1-1'lik eşitliği yakaladı. Deplasmanda rakibini 2-1 mağlup eden Ajax, 1996-97 sezonundan bu yana hem de turnuvanın favorilerinden birini saf dışı ederek ilk kez yarı finale yükseldi.

DUSAN TADIC'TEN İYİSİ SADECE MESSI!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol 3 asist üreten Dusan Tadic, performansıyla göz dolduruyor! Sırp oyuncuyu rakamsal olarak geçebilen tek isim ise Lionel Messi. Arjantinli yıldız, Devler Ligi'nde 13 gole doğrudan katkı sağlayarak bu alanda Tadic'i geride bırakan tek oyuncu.