AJet indirimli yurt dışı bilet kampanyasında son gün! Bilet alanlar hangi tarihte seyahat edecek?
AJet, 9 euro artı vergilerle başlattığı yurt dışı bilet kampanyasını bugün sonlandırıyor. 73 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada Berlin, Kahire, Bakü, Paris, Cezayir gibi farklı birçok rota sunuluyor. İşte, AJet 9 euro bilet kampanyası detayları...
AJet, yılın ilk yurt dışı kampanyası bugün bitiyor. 9 euro artı vergilerle satışa çıkan yurt dışı biletleri yalnızca AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde satılıyor. Bilet alan yolcular istedikleri rotaya 3 Şubat – 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası...
AJET YURT DIŞI KAMPANYASINDA SON GÜN!
8 Ocak'ta başlayan biletleme dönemi 10 Ocak yani bugün 23.59'da bitiyor. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır. Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.
UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?
73 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada bilet alanlar 3 Şubat – 27 Mart 2025 arasında seyahat edecek.
9 USD Fark ile EcoJet Paket Alırsan:
Kabinde 8 kg taşıyabilirsin
25 kg bagaj hakkına sahip olursun
Ücretli değişiklik hakkından faydalanabilirsin
32 USD Fark ile Flex Paket Alırsan:
Kabinde 8 kg taşıyabilirsin
25 kg bagaj hakkına sahip olursun
Standart koltuklar arasında seçimini yapabilirsin
Ücretli değişiklik hakkından faydalanabilirsin
Kesintili iade hakkından faydalanabilirsin