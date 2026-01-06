AJet’ten yurt dışı uçuşlarda kampanya
Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yeni yıla yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası ile başladı. Kampanya ile AJet'in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolardan/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
AJet’ten yapılan açıklamaya göre indirimli biletler, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 7 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan/eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar/euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.