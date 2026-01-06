Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.838,53 %1,17
        DOLAR 43,0440 %0,02
        EURO 50,5052 %0,07
        GRAM ALTIN 6.181,51 %0,56
        FAİZ 36,67 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,70 %3,14
        BITCOIN 93.276,00 %-0,87
        GBP/TRY 58,3436 %0,05
        EUR/USD 1,1725 %0,03
        BRENT 61,68 %-0,13
        ÇEYREK ALTIN 10.106,78 %0,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet’ten yurt dışı uçuşlarda kampanya - İş-Yaşam Haberleri

        AJet’ten yurt dışı uçuşlarda kampanya

        Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yeni yıla yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası ile başladı. Kampanya ile AJet'in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolardan/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AJet'ten yurt dışı uçuşlarda kampanya
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AJet’ten yapılan açıklamaya göre indirimli biletler, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 7 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan/eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

        Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar/euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi, izinli olarak cenazeye katıldı

        İSTANBUL'da 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir