Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmaya göre değişim gösteren akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına bir indirim daha bekleniyor. İşte 23 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...