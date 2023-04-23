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Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları brent petrolde yaşanan son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor. Brent petrol fiyatındaki gerilemenin ardından 21 Nisan'da motorin fiyatlarına 0,91 TL, benzin fiyatlarına ise 1 lira 21 kuruş indirim gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatına bir indirim daha gelmesi bekleniyor. İşte 23 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları...

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  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmaya göre değişim gösteren akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına bir indirim daha bekleniyor. İşte 23 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ!

    21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim geldi.
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    BENZİN FİYATINDA İNDİRİM-ZAM VAR MI?

    Benzin fiyatlarına 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Benzin fiyatlarında yeni bir indirim ve zam beklenmiyor.
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR!

    21 Nisan'da 0,91 TL indirim uygulanan motorin fiyatlarına 25 Nisan Salı günü itibarıyla 0,47 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    AKARYAKIT İNDİRİMİNİN ARDINDAN BENZİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Motorin fiyatlarına 0,47 kuruşluk indirim uygulanması halinde litre fiyatı İstanbul Anadolu Yakasında 19,63 TL'den satılacak.
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 NİSAN 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,21 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,10 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

     
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,25 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,17 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,61 TL

    Motorin fiyatı: 20,50 TL

    LPG fiyatı: 10.45 TL
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,59 TL

    Motorin fiyatı: 20,59 TL

    LPG fiyatı: 10,3 TL
  • Akaryakıt fiyatları güncelleniyor: Motorine indirim bekleniyor! 23 Nisan 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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