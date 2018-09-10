Akaryakıt sektöründe dağıtım şirketleri ile bayiler, kâr marjı nedeniyle karşı karşıya geldi. Dağıtım şirketleri ve bayiler, satılan her litre akaryakıttan belli tutarda pay alıyor. Bu pay, halen litre başına ortalama 50-55 kuruş aralığında.

Bunun bir bölümünü dağıtım şirketi, bir bölümünü de bayi alıyor. Son dönemde paylar düştü. Dağıtım şirketleri de bayi paylarını kıstı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre bayiler, bunun üzerine paylarını düşürdükleri ve tutarı tek yanlı olarak belirledikleri gerekçesiyle dağıtım şirketlerini Rekabet Kurumu’na şikayet etti. Bayiler, gelirlerinin gerilediğinden yakındı.

Kurum, paylarla ilgili verileri inceledi ve şikayeti ciddi buldu. Sektörün önde gelen büyük dağıtım şirketlerini mercek altına aldı. Bu dağıtım şirketleriyle ilgili soruşturma sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Sektör kaynakları, son dönemde kâr marjlarının düştüğünü belirterek, “Dağıtım şirketi ve bayilerin litre başına aldıkları toplam pay tutarı, 3-4 ay öncesine göre 15 kuruş kadar düştü ve 50 kuruşlar düzeyine geriledi. Dağıtım şirketleri de bayi paylarını kıstı. Buna karşılık işletmelerin kur ve enflasyon etkisiyle maliyetleri arttı. Sektörde dağıtım şirketleri ile bayiler, payların azalması nedeniyle karşı karşıya geldi” dedi.

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