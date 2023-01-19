Sıfır engelli araçlarda üst limit artırıldı! 2023 ÖTV muafiyeti ne kadar olacak?

HABERTURK.COM

Akbank’ın tam açılımı Adana Kayseri Bankası’dır. Akbank’ın resmi internet sitesi üzerinden kişisel, kurumsal ve kobi bankacılık işlemlerini halledebilir, direkt kredi ve kredi kartı başvurularını sistem üzerinden yapabilirsiniz.

Akbank şubelerinden ise belirlenen mesai saatleri içinde işlem yapabilirsiniz. Akbank çalışma saatleri 2023, Akbank mesai saatleri, Akbank kaçta açılıyor, Akbank kaçta kapanıyor, Akbank kaça kadar açık, Akbank öğle arası saati, Akbank cumartesi açık mı, Akbank öğle arası hizmet veriyor mu? İşte güncel Akbank çalışma saatleri ve detayları…

Akbank Çalışma Saatleri 2023

Akbank bankası hafta içi tüm şubelerde mesaiye 09.00’da başlayıp 17.00’de son vermektedir. Mesai saatleri standart olup il ya da ilçeye göre farklılık göstermemektedir. İşte 2023 yılında Akbank çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Akbank Mesai Saatleri

Akbank mesai saatleri tüm şubeler için aynı aralıktadır. Mesaiye hafta içi saat 09.00’da başlanır ve 17.00’de son verilir. Hafta sonu ise Akbank bankaları belli başlı şubeler dışında hizmet vermemektedir.

Akbank Kaçta Açılıyor?

Sabah saatleri müşteri yoğunluğu bakımından daha sakin olduğundan dolayı genellikle sıra beklemek istemeyen ziyaretçiler tarafından tercih edilir. Bu noktada en fazla merak edilen konuların başında Akbank açılış saatleri gelir. Akbank hafta içi saat 09.00’da açılmaktadır.

Açılış Saati: 09.00 – 12.30

Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 17.00

Cumatesi/Pazar: Kapalı

Akbank Kaçta Kapanıyor?

Akbank şubeleri hafta içi mesaiye 17.00’da son vermektedir. İşlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde halletmek için kapanış saatinden önce gelmenizi tavsiye ederiz.

Akbank Kaça Kadar Açık?

Akbank şubeleri hafta içi sabah 09.00’dan 17.00’a kadar müşterilerine hizmet vermektedir. Yani 17.00’ye kadar Akbank şubeleri açıktır.

Akbank Öğle Arası Saati

Akbank’ta çalışanlar tıpkı diğer bankalarda olduğu gibi öğle paydosuna çıkıyorlar. Akbank şubeleri öğle arasına 12.30’da çıkıyor ve 13.30’da tekrar mesai başlıyor. Bu bir saatlik arada şubeler hizmet vermiyor. Ancak dilerseniz işlemlerinizi Akbank mobil bankacılık üzerinden de kesintisiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank Cumartesi Açık Mı?

En sık sorulan soruların başında banka şubelerinin hafta sonu hizmet verip vermediği gelmektedir. Akbank şubeleri de tıpkı diğer bankalar gibi hafta sonu kapalıdır. Ancak bazı pilot noktalarda hafta sonu da hizmet sunan Akbank şubeleri vardır. İşte hafta sonu hizmet veren Akbank şubeleri:

Carrefoursa Haramidere/İstanbul: 10.00-16.30

Carrefoursa İstinye/İstanbul: 10.00-16.30

Zorlu Center/İstanbul: 10.00-16.30

Akmerkez/İstanbul: 10.00-16.30

City S Kozyatağı/İstanbul: 10.00-16.30

Akbank Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu?

Akbank şubelerinin geneli öğle vakitlerinde araya çıktıklarından dolayı müşterilere hizmet vermemektedir. Ancak bazı Akbank şubeleri öğle vakitlerinde mola çıkmayarak mesaiye devam etmektedirler. Hangi şubelerin öğle arasına çıkmadığının Akbank’ın resmi sitesine girerek öğrenebilirsiniz. Bu şubelerin dışında Akbank şubeleri öğle arası hizmet vermemektedir. Ayrıca Akbank resmi ve dini bayramlarda da kapalıdır.

ÖNERİLEN VİDEO