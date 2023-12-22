Akbank Genel Müdürü Gür: '2024'te istikrar kazandırıcı adımların devamını bekliyoruz' Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu dönemde olduğu gibi, 2024'te de istikrar kazandırıcı adımların devamını beklediklerini ifade ederek, "Bu dönemde olduğu gibi, 2024 yılında da istikrar kazandırıcı adımların devamını bekliyoruz. Politika faizinde beklenen ilave artışların yanı sıra artan borçlanma maliyetlerinin iç talebi törpülediğini, dolarizasyonu azalttığını, cari dengeyi iyileştirdiğini ve hedeflenen dezenflasyon patikasını desteklediğini görebiliriz" dedi

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ülkece zor bir süreçten geçildiğini anımsatarak, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andığını söyledi, yakınlarına ve bütün millete başsağlığı diledi.

Depremle mücadele sürecinin, toplumsal dayanışmanın gücünü gözler önüne seren bir dönem olduğunu belirten Gür, bölgeye yönelik yardım kampanyalarının, herkesin Türkiye'ye olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Afetin ilk anlarından itibaren Akbank'ın, toplumsal dayanışmanın bir parçası olduğunu ve bölgeyi desteklemeye yönelik faaliyetlerine yıl boyu devam ettiğini aktaran Gür, 2024'te de aynı kararlılıkla deprem bölgesinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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Gür, "2023'e zorlu bir başlangıcın ardından ülkece Cumhuriyetimizin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutlamak, bu sıkıntılı süreçten birlik içerisinde çıkmamızın simgesi oldu. Bu önemli kilometre taşında, bankamızın 75. yılını kutlamak da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıydı. Dönüşüm ve ilerleme yolculuğumuzu kutladığımız bu yılda bankacılık sektöründeki köklü konumumuzu sürdürmenin haklı gururunu yaşadık" dedi.

'ÜLKE RİSK PRİMİNDEKİ İYİLEŞME TÜRKİYE'YE YÖNELECEK SERMAYE AKIMLARINI OLUMLU ETKİLEYEBİLİR'

Akbank Genel Müdürü Gür, 2023'te Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri incelediklerinde, deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen yılın 3 çeyreklik döneminde yıllık yüzde 4,7 büyüme gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Seçimlerin neticelenmesiyle birlikte belirsizlik unsuru ortadan kalkarken bu süreci takip eden bir parasal sıkılaştırma dönemi göze çarpıyor. Bu dönemde olduğu gibi, 2024 yılında da istikrar kazandırıcı adımların devamını bekliyoruz. Politika faizinde beklenen ilave artışların yanı sıra artan borçlanma maliyetlerinin iç talebi törpülediğini, dolarizasyonu azalttığını, cari dengeyi iyileştirdiğini ve hedeflenen dezenflasyon patikasını desteklediğini görebiliriz. Yine ülke risk primindeki iyileşmenin de Türkiye'ye yönelecek sermaye akımlarını olumlu etkileyebileceğini söyleyebiliriz."

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'2023'TE SEKTÖR GÜÇLÜ YAPISINI KORUDU'

Kaan Gür, 2023'te sektörün de güçlü yapısını koruduğunu vurgulayarak, sorunlu kredi oranının düşük seyrini sürdürürken, sermaye yeterlilik oranının da yasal sınırın üstünde kalmaya devam ettiğini, parasal sıkılaştırma dönemiyle birlikte mikro ve makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarının bankacılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından daha elverişli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kredi büyümesi yavaşlasa da net faiz marjlarındaki artışın, kredi arzının iyileşmesini sağlayarak bankacılık sektörünün ana faaliyeti üzerinden kar elde etmesine olanak tanıyan bir ortam sunmaya başladığını ifade eden Gür, "Önümüzdeki dönemde faiz oranlarındaki belirgin yükselişin varlık kalitesine etkileri olabilir. Senaryo bazlı düşünmeye devam etmek, risk yönetimi esaslı yaklaşımı korumak ve ufukta beliren riskleri doğru okuyarak zamanlı adımlar atabilmek başarının anahtarları olacaktır." dedi.

Akbank'ın 2023 boyunca ülkeyi, toplumu ve müşterilerini desteklemeye devam ettiğini belirten Gür, yılın 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini, 871 milyar lirası nakdi olmak üzere 1 trilyon 94 milyar lira seviyesine çıkardıklarını, toplam mevduatlarının 1 trilyon 134 milyar liraya, aktiflerinin ise 1 trilyon 717 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

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Gür, "Yüzde 20,7 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürürken, güçlü sermaye tamponumuzu korumaya devam ettik. Bankamız, yılın 9 ayında 18 milyar 119 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 51 milyar 469 milyon lira konsolide net kar elde etti." diye konuştu.

'KUVVETLİ MÜŞTERİ KAZANIMI PERFORMANSIMIZI 2023 YILINDA DA SÜRDÜRDÜK'

Akbank Genel Müdürü Gür, 2022'deki kuvvetli müşteri kazanımı performansını 2023 yılında da sürdürdüklerini kaydederek, dijitalden müşteri edinimi sürecinde sundukları farklılaşan deneyimin de etkisiyle rekor büyümelerinin devam ettiğini, yılın ilk 9 ayında 1,7 milyon net aktif müşteri kazanımı gerçekleştirdiklerini, böylece 2 yıldan az bir sürede aktif müşteri sayılarını 4 milyon artırmayı başardıklarını anlattı.

Gür, "Bu başarımızda müşterilerimizin yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tercih etmelerinin katkısı çok büyük. Bununla birlikte güçlü sermaye yeterlilik oranı, yüksek verimlilik oranları ve özellikle tabana yaygın mevduat ve tüketici segmentinde artan pazar payı kazanımlarıyla sürdürülebilir karlılığı odak noktamızda tutmaya devam ettik." yorumunu yaptı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için 2023 yılında çalışmaya devam ettiklerini belirten Gür, şunları kaydetti:

"Yılın 9 ayında toplam 87 milyar lira sürdürülebilir finansman sağladık. Böylece 2021 yılından beri sürdürülebilir bir gelecek için toplamda 174 milyar lira destek vererek '2030 yılına kadar 200 milyar lira sürdürülebilir kredi finansmanı' hedefimizin yüzde 87'sine ulaşmış olduk. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ele aldığı küresel problemlerle mücadele kapsamında, 'yeşil' ve 'sosyal krediler' ürün gamlarımızı genişlettik. Müşterilerimize yeşil ve kapsayıcı çözümler sunmaya devam ettik. Ticari müşterilerimize sürdürülebilir nakit yönetimi çözümü sunan Sürdürülebilir Mevduat ürünümüzü piyasaya sürdük. Bu ürünle ticari müşterilerimizin kendi faaliyetleri alanları dışında da çevresel ve sosyal pozitif etkisi olan projelerin finansmanına aynı anda destek olmalarına olanak sağlıyoruz. Özellikle deprem bölgesi finansmanı, fırsat eşitliği gibi sosyal tematik alanları güçlendirecek sürdürülebilir mevduat ürünümüz bu anlamda bir ilki temsil ediyor. 2023, Akbank'ın ileri analitik ve teknolojiden çok verimli şekilde faydalandığı bir yıl oldu. Dijital ve teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra çalışma arkadaşlarımıza ve geleceğimize yatırımlarımızı da sürdürdük. Güvenin, köklü geleneğin ve yenilikçi kültürün kesiştiği Akbank'ta, her zaman olduğu gibi, bankacılığın geleceğini şekillendirmeye hazırız. 2024'te müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde geleceğe doğru sağlam adımlar atmayı sürdüreceğiz."