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Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 2 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından her gün takip ediliyor. 2 Temmuz Pazar gününün ilk ışıklarında Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta korkutan depremler meydana geldi. İşte 2 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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  • Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 2 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli büyük depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde artçı sarsıntılar sürüyor. 2 Temmuz Pazar günü Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 2 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
  • Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 2 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

    AKDENİZ'DE DEPREM!

    Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Akdeniz Girit Adası açıklarında 2 Temmuz Pazar günü saat 05:53'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 2 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

    KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

    2 Temmuz Pazar günü saat 06:38'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 2 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

     SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
  • Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 2 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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