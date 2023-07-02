Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli büyük depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde artçı sarsıntılar sürüyor. 2 Temmuz Pazar günü Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 2 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...