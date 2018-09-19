Yenilenebilir Enerji
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Akfen Yenilenebilir Enerji'ye 363 milyon dolarlık finansman

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladıklarını belirterek, "Bu finansman Türkiye'de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor." dedi

19.09.2018 - 16:11 | Güncelleme:

Akın, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Garanti Bankası, KfW IPEX-Bank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankasının oluşturduğu konsorsiyumdan aldığı kredi için düzenlenen imza töreninde, Türkiye'nin zor günler geçirdiği bir dönemde sağlanan 363 milyon dolarlık finansmanın çok anlamlı olduğunu ve piyasalara da moral vereceğini düşündüklerini söyledi.

Türkiye'deki ilk "yeşil proje finansmanı" olma özelliğini taşıyan krediyle yenilenebilir enerji sektörüne yatırma devam edeceklerini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Sektörün iyi haberlere ihtiyaç duyduğu bu dönemde yatırım yapmaya devam edeceğiz. 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladık. Bu finansman Türkiye'de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor. İyi ortak ve doğru proje olduğu sürece Türkiye'deki projelerin her zaman fonlanabileceğini düşünüyorum. Yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama doğru ortaklarla yapmak gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde de Türkiye'nin ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı. Bugünlerde yatırım yapanlar bunları çok değerli varlıklara dönüştürecektir, o yüzden tüm yatırımcıların biraz daha piyasaya entegre olmaları, ellerini taşın altına koymaları ve yepyeni bir Türkiye kuruluyor, yeni bir geleceğimiz inşa ediliyor gibi şartları zorlamaları gerekiyor. Yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama doğru ortaklarla yapmak gerekiyor. Kesinlikle bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Avrupa'yı da Amerika'yı da ikna edecek olan biz yatırımcılarız. Bizler konuşacağız, ikna edeceğiz. O yüzden ümitliyiz."

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinde EBRD ve Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) yüzde 16'şar ortaklığı olduğunu anımsatan Akın, şirketin mevcut kurulu gücünün 253 megavat olduğunu ve kredi sözleşmesini imzaladıkları 13 santral yatırımıyla birlikte bu rakamın 574 megavata çıkacağını bildirdi.

"BİN MEGAVATTAN SONRA HALKA ARZ"

Akın, şirket olarak 2020'de yenilenebilir enerjide bin megavata ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun için 2,9 milyar lira yatırım planladıklarını belirterek, "Bin megavata ulaştıktan sonra artık şirketi halka arz etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlanan kredinin kullanılacağı yenilenebilir enerji projeleri konusunda da bilgi veren Akın, toplam maliyeti 530 milyon dolar olan 13 santral yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını öz kaynaklarından, geriye kalan 363 milyon dolarlık kısmı ise yerli ve yabancı 6 banka tarafından alınan krediyle gerçekleştireceklerini anlattı. Akın, böylece Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında Türkiye’nin 5 bölgesine yayılan ve toplam 327 megavat kapasiteli 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurulacağının altını çizdi.

Akın, 9 güneş enerji santrali için 103 milyon dolarlık kredinin EBRD ve Türkiye İş Bankası tarafından sağlandığını aktardı.

4 rüzgar santrali için ise Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye İş Bankasının garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından toplam 260 milyon dolar kredi alındığını kaydeden Akın, yatırımların 1-1,5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

"ALIM GARANTİSİNİN DEVAMI ÖNEMLİ"

Akın, 2020'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında verilen alım garantisinin sonlandırılmasının planlandığını anımsatarak, "Bu alım garantisinin kesin olarak devam edip etmeyeceğinin bugünden açıklanması gerekir. Eğer devam edeceği bugünden açıklanırsa biz yenilenebilir enerjide yeni yatırımlara devam edebiliriz. Açıklanmazsa yeni yatırımlara başlayamayız, çünkü bir yatırım için inşaat yaklaşık 1,5 yıl sürüyor. Şu an başlanılan bir yatırım 2020'yi yakalayamaz ve alım garantisinden istifade edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Tören de konuşan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu da söz konusu krediyi yüzde 8 maliyetle ve 15 yıl vadeyle uygun koşullarda sağladıklarını ifade etti.

1,2 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yatırımına başladığı 13 rüzgar ve güneş santrali projeleri 1,2 milyon kişinin yaşadığı hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Türkiye'nin 5 bölgesine yayılacak projelerden güneş enerjisi santralleri Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya'da kurulacak.

Güneş santrallerinin kapasitesi 70 megavatı lisanslı, 15 megavatı lisanssız olmak üzere toplamda 85 megavat olacak.

Toplamda 350 milyon dolara mal olacak dört rüzgar enerjisi santrali ise Çanakkale ve Denizli'de kurulacak ve lisanslı kurulu gücü 242 megavat olacak.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.