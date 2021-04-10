Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Yıldırım, Oğuz Kağan Çalışır
Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer (Dk. 88 Bertuğ Bayar),Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Sissoko (Dk. 73 Toure),Yusuf Cihat Çelik, Keita (Dk. 65 Onurcan Güler),Mert Özyıldırım (Dk. 88 Ayuk),Çekdar Orhan, Delarge
Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Sedat Şahintürk (Dk. 73 Ezeh),Gökhan İnler (Dk. 58 Traore),Hasan Kılıç (Dk. 73 İsmail Yüksek),Emircan Altıntaş (Dk. 46 Yunus Akgün),Sinan Kurt (Dk. 58 Volkan Şen),Dibba
Goller: Dk. 16 Hasan Kılıç, Dk. 29 Sinan Kurt, Dk. 74 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor),Dk. 41 Sissoko, Dk. 53 Kadir Keleş (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Doğukan Nelik, Dk. 43 Keita (Akhisarspor)
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