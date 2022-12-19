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Akıl hastası olan kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

Barbora Skrlova ağır psikolojik sorunları olan bir kadındı. Hastalığından dolayı yetişkin bir kadın olmasına rağmen küçük bir kız gibi gösteriyordu. Manipüle konusunda oldukça yetenekli olan kadın, Klara isimli iki çocuk annesinin çocuklarına korkunç şeyler yapmasını sağladı. Çocuklar, bir sene boyunca demir bir kafesin içinde işkence gördü. İşte, Barbora Skrlova'nın kan donduran hikâyesi...

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  • Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

    Klara Mauerova, küçük yaştan beri şizofreni belirtileri gösteren bir kadındı. Ona Tanrı tarafından ilahi bir görevin verildiğine inanıyordu. Genç kadının iki erkek çocuğu vardı.

    Bir gün, genç kadının partneri ve çocukların babası evi terk etti. Bu terk ediliş Klara'yı depresyona soktu ve zaten sıkıntılı olan psikolojik durumunu körükledi. Bunun üzerine Klara, kardeşi Katerina'nın onlarla yaşamasını istedi. 
  • Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

    Aileye sonradan dâhil olan kız kardeş de bazı akıl hastalığı belirtileri gösteriyordu. Zaten aileyi korkunç bir drama sürükleyen de bu kardeşler olacaktı.

    İki kız kardeş, hayatlarını cehenneme çevirecek Barbora Skrlová ile üniversitede tanıştı. Bu gizemli kadında hipopitüitarizm adı verilen bir hastalık vardı ve kendisi 33 yaşında olmasına rağmen 13 yaşında gibi gösteriyordu.
  • Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

    Barbora; kız kardeşleri manipüle ederek, başından geçen trajik hikâyeleri anlattı ve kardeşlerin onu eve davet etmesini sağladı. Ancak Barbora'nın karanlık bir geçmişi vardı.

    Barbora, yetişkin bir kadın olmasına rağmen onu evlat edinmek isteyen bir aileye kendisini yetim bir çocuk olarak tanıtmıştı. Bu durum ortaya çıkınca yıllarca bir psikiyatri merkezinde kalmış ve oradan da kaçmıştı.
  • Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

    İlk zamanlar ev içerisinde her şey iyi giderken, kız kardeşler Barbora'nın bazen küçük bir kız çocuğu gibi bazen de olgun bir kadın gibi davrandığı ilginç karakter geçişlerine şahit oldular. Ancak olaylar yeni başlıyordu.

    Barbora, çocukların yaramazlıklarından sıkılınca anne Klara'yı, çocukların itaat etmesi adına onlara işkence etmesi için ikna etti. 
  • Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

    Barbora'dan fazlaca etkilenen iki kız kardeş, evin bodrum katına demir bir kafes inşa etti ve burada çocukları aylarca aç ve çıplak bıraktılar. 

    Kız kardeşler, Barbora'nın emri altındaydı ve onu kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırlardı. Şiddet düzeyi giderek daha da arttı. Bir yıl boyunca Barbora'nın emriyle kardeşler; kafesteki çocukları yaktı, dövdü ve işkence etti.
  • Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

    Barbora çocukları şişmanlatmayı ve ardından bir parça et kesip onların önünde yemeyi emrettiğinde durum doruk noktasına ulaşmıştı.

    Kafesteki çocuklar, bir bebek monitörü ile izleniyordu. Evin yan tarafındaki bebekli aile de aynı monitörü kullanmaya başladı. İki aletin sinyali karıştı ve yan komşular, bodrumda yaşanan vahşeti görünce durumu hemen polise bildirdi.

    Polisler evi bastığında kardeşler kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı ve tutuklandı. Polis bodruma girdi ve gördükleri manzara onları nefessiz bıraktı.

    Barbora yine akıllıca bir hamle yaptı ve polisler bodruma girdiğinde kendisi de kafese girdi; küçük ve mağdur bir çocukmuş gibi ağladı. Bu taktik işe yaradı ve Barbora firar etti.
  • Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

    Barbora, seneler sonra Norveç'te yakalandı. Kilo almış ve saçlarını kesmişti. Tamamen bir erkek gibi gözüküyordu. Adını Adam olarak değiştirmişti ve bir aile tarafından evlat edinilmişti.

    Barbora herkesin düşündüğünden çok daha tehlikeliydi, sadece bir psikopat değildi, aynı zamanda herhangi bir kimliğe bürünebilirdi.

    Bu hikâye nasıl bitti derseniz: iki kız kardeş, 12 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı ancak biri öldü, diğeri ise babasıyla birlikte yaşıyor.
  • Akıl hastası olan genç kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

    Barbora da 12 sene hapis cezasına çaptırıldı ancak psikolojik durumu nedeniyle 5 sene sonra serbest bırakıldı. 2011 yılında hapisten çıktı ve o zamandan beri kendisinden haber alınamıyor...

    Olayın detayları Steemit ve Amino Apps'ten alınmıştır. 

 

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