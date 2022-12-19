Akıl hastası olan kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı: Çocuklar kafese kapatıldı

Klara Mauerova, küçük yaştan beri şizofreni belirtileri gösteren bir kadındı. Ona Tanrı tarafından ilahi bir görevin verildiğine inanıyordu. Genç kadının iki erkek çocuğu vardı.

Bir gün, genç kadının partneri ve çocukların babası evi terk etti. Bu terk ediliş Klara'yı depresyona soktu ve zaten sıkıntılı olan psikolojik durumunu körükledi. Bunun üzerine Klara, kardeşi Katerina'nın onlarla yaşamasını istedi.