Küresel akıllı telefon pazarı 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 27 büyüdü. Araştırma kuruluşu Canalys’in verilerine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında akıllı telefon sevkiyatları yıllık yüzde 27 artışla 347.4 milyon adede ulaştı. 2020’nin ilk çeyreğinde bu rakam 272.5 milyon adetti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde günde ortalama 3 milyon adet akıllı telefon satılırken, bu yılın ilk 3 ayında bu rakam günde ortalama 3.9 milyona dayandı. Pazarda yüzde 22’lik pay ile birinci sıradaki yerini koruyan Samsung, ilk çeyrekte 76.5 milyonluk satış adedine ulaştı.

Samsung’u yüzde 15’lik pay ve 52.4 milyon adetlik satışla Apple izlerken, Çinli Xiaomi yüzde 14’lük pay ve 49 milyonluk satışla üçüncülüğe bir adım daha yaklaştı.

HUAWEI, 7. SIRAYA GERİLEDİ

Oppo yüzde 11’lik pay ve 37.6 milyonluk satışla dördüncü sırada yer aldığı küresel akıllı telefon pazarında, bir diğer Uzakdoğulu marka Vivo yüzde 10’luk pay ve 36 milyon adetlik satış rakamı ile beşinci oldu.

Bir yandan ABD yaptırımlarının diğer yandan ise Honor markasının satışının etkisiyle pazarda kan kaybeden Huawei, 18.6 milyon adetle yedinci sırada kendine yer buldu.

'YARIŞ DAHA YENİ BAŞLADI'

Yıllık büyüme oranlarına bakıldığında pazar yüzde 27 büyürken, Xiaomi yüzde 62, Oppo yüzde 60 büyüme oranlarını yakaladı. Xiaomi bu büyüme oranıyla, şu ana kadar olan en yüksek büyüme rakamını elde etmiş oldu.

AKILLI TELEFON SATIŞLARI VE PAZAR PAYLARI

Marka 2021-1Ç

Satışlar (milyon) 2021-1Ç

Pazar Payı 2020-1Ç

Satışlar (milyon) 2020-1Ç

Pazar Payı Yıllık

Büyüme Samsung 76.5 22% 59.6 22% 28% Apple 52.4 15% 37.1 14% 41% Xiaomi 49.0 14% 30.2 11% 62% Oppo 37.6 11% 23.5 9% 60% Vivo 36.0 10% 24.2 9% 48% Diğerleri 95.9 28% 97.8 36% -2% Toplam 347.4 100.0% 272.5 100.0% 27%

İlk çeyrek verilerini değerlendiren Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, Xiaomi'nin yükselişine dikkat çekerek, "Ancak yarış sona ermedi. Oppo ve Vivo hemen arkalarında ve orta sınıfta yer alıyorlar. Honor aynı zamanda yaklaşan bir tehdit... Yarış daha yeni başladı" dedi.