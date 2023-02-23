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Haberler Sağlık Alabaş Nasıl Tüketilir? Alabaş Turpu Nasıl Yenir?
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Alabaş nasıl tüketilir? Alabaş turpu nasıl yenir?

Yer lahanası, Alman şalgamı, cehennem topuzu, Kolhrabi gibi isimlerle de bilinen alabaş, lahanagiller ailesine mensuptur. Tat ve doku bakımından brokoli sapı ve lahana kalbine benzerlik gösterir. Ülkemizde ise Marmara ile Karadeniz bölgelerinde ve Ege'nin İzmir ilinde yetişir.

Alabaş Nasıl Tüketilir? Alabaş Turpu Nasıl Yenir?
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Alabaş Nasıl Tüketilir?

Pişirme konusunda alabaş sebzesi size ekstra bir zorluk çıkarmaz. Çiğ olarak tüketiminin sağlanabileceği gibi yaprak ve yumru gövdesiyle de pişirilerek tüketilebilir. Alabaş salatalarda çorbalarda ya da et yemeklerinin yanında garnitür olarak tüketilebilir.

Alabaş Turpu Nasıl Yenir?

Alabaş turpunu geniş bir tüketim alanı vardır. Çiğ, kavurarak ya da haşlayarak da tüketim seçenekleri bulunan alabaş sebzesi kabukları rendelendikten sonra üzerine limon sıkılarak da yenebilir. Bunun yanı sıra alabaş turpunun yapraklarından sarma yaparak da tüketebilirsiniz. Rendeleyerek salata ve çorbalarınızı tatlandırabilirsiniz. Ayrıca karabaş otunu kavurarak ana yemeklerin yanında meze olarak da servis edebilirsiniz. Dilerseniz rendeledikten sonra yumurta ve galeta ununa batırarak kızartma olarak tüketilebilir.

Alabaşta Hangi Vitaminler Var?

Alabaş sebzesi mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. İçinde potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir, A, B ve C vitaminleri bir arada bulunmaktadır. Ayrıca oldukça güçlü bir antioksidan kaynağı olan sebze vücuttaki toksinlerin atılmasına katkı sağlar.

Alabaş Salatası Nasıl Yapılır?

Öncelikle alabaşını turp gibi soyuyor ve rendeliyoruz. Bir kâsede zeytinyağı, limon ve tuzu iyice karıştırıyoruz. Bu karışımı rendelediğimiz alabaşın üzerine gezdirerek yediriyoruz. Dilerseniz maydanozla da salatayı süsleyebilirsiniz.

Alabaşın Faydaları

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan alabaş saymakla bitmeyecek faydalara sahiptir. İşte alabaşın başlıca faydaları:

  • Yüksek tansiyon önleyicidir.
  • Akciğer ve kalın bağırsak kanserlerine karşı koruyucu işleve sahiptir.
  • Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.
  • Yüksek oranda demir içerdiğinden dolayı kansızlık sorununu çözer.
  • Emziren annelerde süt miktarını arttırır.
  • Sinir ve stres durumlarını azaltır.
  • Yoğun lif yapısı sebebiyle tokluk hissi sağlar, kilo kaybını destekler.
  • Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
  • Bağışıklığı kuvvetlendirir.
  • İçeriğinde yer alan selenyum sayesinde çocuklardaki zekâ gelişimine olumlu katkı sağlar.
  • Romatizma kaynaklı ağrıları hafifletir.
  • Ciltteki yağı dengeleyerek sivilce oluşumunun önüne geçer.
  • Bronşit ve astım tarzı solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir.
  • İçerisinde bolca c vitamini bulunan alabaş dinç kalmanızı sağlayacaktır.
  • Katarak ve felç oluşumunu büyük oranda engeller.

Alabaş Ne Kadar Tüketilmeli?

Çoğu besinin doz aşımında istenmeyen yan etkiler görebiliriz. Bu istenmeyen yan etkileri bertaraf etmek için belirli bir dozu aşmamaya özen göstermeliyiz. Turpgiller vücuttaki iyot dengesini sağlarlar. Ancak bunu dozunda tükettiğiniz takdirde yaparlar. Doz aşımıyla birlikte bu olumlu etki negatife dönecektir. Vücudun iyot dengesinin bozulması da tiroit problemlerine neden olmaktadır. Ayrıca böbrek üzerine de bu doz aşımından kaynaklı zararlar oluşacaktır. Bu sebeple haftada iki kereden fazla tüketimi önerilmemektedir.

Alabaş Yaprağı Yenir Mi?

Yumru ve ondan uzanan yapraklara sahip olan alabaşın hem yumru kısmı hem de yaprakları tüketilebilir. Yapraklar özellikle salatalar ve sarmalarda tüketilebilir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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