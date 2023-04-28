Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.
Ömer Erdoğan yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor bu galibiyetle puanını 38'e yükseltirken üst üste 4. maçını da kaybeden son sıradaki Ümraniyespor 23 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, sahasında Sivaspor'u ağırlayacak.
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