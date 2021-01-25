Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'un konuğu Ankaragücü'ydü.
Konuk ekip mücadeleye çok hızlı başlarken 3. ve 28. dakikalarda sahneye çıkan Paintsil takımını 2-0 öne geçirdi.
37'de Salih Uçan farkı bire indirirken ilk yarı böyle sona erdi: 1-2.
İkinci yarda bu kez Alanyaspor rüzgarı vardı. 54'te Bakasetas, durumu 2-2 yaparken 62'de Babacar, Akdeniz ekibini öne taşıdı: 3-2.
3 dakikada sonra Fatih Aksoy kendi ağlarını vurarak tabelaya 3-3'ü yazarken son sözü 79'da ev sahibinden Maubandje söyledi: 4-3.
3 maç sonra kazanan Alanyaspor, puanını 34 yaparken son 5 maçta 4. yenilgisini alan Ankaragücü ise 18 puanda kaldı.
ALANYASPOR: 4 - ANKARAGÜCÜ: 3
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 81 Ceyhun Gülselam),Efecan Karaca (Dk. 80 Kadzior),Bakasetas (Dk. 88 Berkan Kutlu),Davidson (Dk. 88 Tayfur Bingöl),Babacar (Dk. 80 Bareiro)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan Güneren (Dk. 90+2 Atila Turan),Sarlija, Erdi Dikmen, Pinto, Lukasik (Dk. 61 Pazdan),İbrahim Akdağ (Dk. 61 Voca),Lobjanidze, Endri Çekiçi (Dk. 72 Emre Güral),Paintsil, Badji (Dk. 72 Borven)
Goller: Dk. 3 ve 28 Paintsil, Dk. 65 Fatih Aksoy (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü),Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 54 Bakasetas, Dk. 62 Babacar, Dk. 79 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 İbrahim Akdağ, Dk. 39 Paintsil, Dk. 84 Emre Güral (MKE Ankaragücü),Dk. 69 Babacar (Aytemiz Alanayspor)
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