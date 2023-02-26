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Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray maçı için beklenen gün geldi çattı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig, bu hafta erteleme maçlarıyla başladı. Lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor ile Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ile ilgili bilgiler...

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  • Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

    Ülkemizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin sonrası Süper Lig, bu hafta yeniden başladı. Söz konusu araya lider giren Galatasaray, hazırlık maçlarının 3.'sünde bu kez Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçına ilişkin tüm bilgiler...
  • Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

    ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

    Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak.
  • Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

    ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı TV8'den canlı yayınlanacak.
  • Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

    ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Alanyaspor'dan açıklama:

    Depremzede vatandaşlarımız için 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılacağımız hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu. 

    Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasının bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenarı reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımız için AFAD'a bağışlanacak. 

    Biletler, PDF veya E-Bilet olarak Corendon Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebilir. Ayrıca kombineler bu maçta geçerli sayılmayacak. 

     
  • Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta?

    Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlendi:

    Güney - Kuzey VIP 500 TL

    Corendon Airlines Maraton Tribünü 200 TL

    Corendon Airlines Kuzey Tribünü 100 TL 

    Reaktor Global Güney Tribünü     100 TL

    Roof Lounge Misafir Tribünü        100 TL

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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