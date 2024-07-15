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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor, Oğuz Aydın'la ilgili açıklama yayımladı - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor, Oğuz Aydın'la ilgili açıklama yayımladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:59
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        Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması!
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        Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

        Corendon Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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