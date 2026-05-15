Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira'yla uzattı
Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Joao Pereira'nın sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 18:44 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira'yla yola devam etme kararı aldı.
SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZATILDI
Pereira'nın sözleşme uzatmasıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ