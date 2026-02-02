Habertürk
Habertürk
        Alanyasporlu Uchenna Ogundu, Augsburg'a transfer oldu

        Corendon Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı forveti Uchenna Ogundu'nun Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:49 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:49
        Alanyaspor'dan Bundesliga'ya transfer oldu!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giyen genç forvet oyuncusu Uchenna Ogundu, Alman ekibi Augsburg’a transfer oldu.

        Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uchenna Ogundu’nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu’ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        2025/26 sezonu başında Şanlıurfaspor’dan Alanyaspor kadrosuna katılan genç oyuncu, Antalya ekibiyle çıktığı 20 maçta 3 gol kaydetti.

        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü

        (DHA)- Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

