Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in ev sahipliğindeki toplantıda Albayrak, bankacılık sektörüne ilişkin brifing aldı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından bu kez adres Bankalar Birliği oldu. BDDK Başkanı Akben'in de katıldığı Bankalar Birliği'ndeki toplantıda sektörle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

"ÖZEL GÜNDEMİ YOKTU"



Sektör kaynakları toplantının özel bir gündemi olmadığını belirtirken, "Görüş ve taleplerimiz dinlendi" diye konuştu. Toplantıda Albayrak'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığına da vurgu yaptığı öğrenildi.

ALBAYRAK'IN İLK TEMASI DEĞİL



Edinilen bilgiye göre, söz konusu görüşmeler, Albayrak'ın sektörle yaptığı ilk temaslar değil. Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra bir hafta içinde bankacılık sektörüyle başka görüşmeler yaptığı da öğrenildi.





