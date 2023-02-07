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Haberler Sağlık Aldosteron Hormonu Görevi Nedir? Aldosteron Hormonu Eksikliğinde Hangi Hastalık Olur?
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Aldosteron hormonu görevi nedir? Aldosteron hormonu eksikliğinde hangi hastalık olur?

Aldosteron (ALD), kanınızdaki sodyum (tuz) ve potasyum seviyelerini yöneterek ve kan hacmini etkileyerek kan basıncınızı düzenlemeye yardımcı olan bir hormondur. Vücudunuzda çok fazla veya çok az aldosteron olması sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki detayları inceleyecek olursak aldosteron hormonu nedir? Aldestron hormonu eksikliğinde hangi hastalık meydana gelir?

Aldosteron Hormonu Görevi Nedir? Aldosteron Hormonu Eksikliğinde Hangi Hastalık Olur?
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Aldosteron Hormonu Görevi

Adrenal bezleriniz, iki böbreğinizin her birinin üzerinde bulunan küçük ve üçgen şekilli bezlerdir. Endokrin sisteminizin bir parçasıdırlar ve önemli vücut fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olan hormonlar üretirler. Hormonlar kanınız yoluyla organlarınıza, kaslarınıza ve diğer dokularınıza mesajlar taşıyarak vücudunuzdaki farklı işlevleri koordine eden kimyasallardır. Bu sinyaller vücudunuza ne yapacağını ve ne zaman yapacağını söyler. Vücudunuzda çok az veya çok fazla aldosteron varsa sağlığınızı etkileyebilir. En önemli aldosteron hormonu görevi, kan basıncınızı düzenlemeye yardımcı olmaktır.

  • Kan dolaşımınıza gönderdiği sodyum miktarını veya idrarınızda (çiş) salınan potasyum miktarını artırmak için böbrekler ve kolon gibi belirli organlara sinyal gönderir.
  • Sodyum artışı üzerindeki etkisi vücudunuzun kanınızdaki suyu tutmasını sağlar. Bu da kan hacmini artırır.

Tüm bu eylemler, düştükten sonra kan basıncı seviyelerini sağlıklı bir aralığa yükseltmek için gereklidir. Dolaylı olarak aldosteron ayrıca kanınızın pH'ını (asit-baz dengesi) ve elektrolit seviyelerini korumaya yardımcı olur.

Normal Aldosteron Seviyeleri Nelerdir?

Aldosteron düzeyleri için normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Laboratuvar raporunuzda listelenen normal değerler aralığına baktığınızdan emin olmanız veya sonuçlarınız hakkında sorularınız varsa sağlık uzmanınıza sormanız gerekir. Kanınızdaki aldosteron seviyeleri için normal aralık yaşa göre değişir. Genel olarak normal aldosteron hormonu değerleri 16.5 ve 154ng/dL aralığındadır. Aldosteron hormonu düşüklüğü (hipoaldosteronizm) ise aşağıdaki belirtilere neden olabilir.

  • Düşük kan basıncı (hipotansiyon)
  • Kas güçsüzlüğü
  • Mide bulantısı
  • Kalp çarpıntısı
  • Düzensiz kalp atışı (aritmi)

Aldosteron hormonu azlığına bağlı olarak ek semptomlarınız olabilir. Örneğin, düşük kortizol seviyeleri nedeniyle Addison hastalığı cildinizde yara izlerinde ve cilt kıvrımlarında koyulaşma ve düşük kan şekeri (hipoglisemi) gibi değişikliklere de neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.

Aldestron Hormonu Eksikliğinde Hangi Hastalık Meydana Gelir?

Normalden daha düşük aldosteron seviyelerine sahip olmak, genellikle hipoaldosteronizm olarak kabul edilir. Bu, aldosteron eksikliği ile ilişilendirilen bir durumdur. Düşük aldosteron seviyeleri, düşük sodyum seviyelerine (hiponatremi), yüksek potasyum seviyelerine (hiperkalemi) ve vücudunuzun çok fazla asit ürettiği bir duruma (metabolik asidoz) neden olur. Hipoaldosteronizm, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli koşullardan kaynaklanabilir:

  • Addison hastalığı: Primer adrenal yetmezliği olarak da bilinen bu nadir durum, bağışıklık sisteminizin aldosteron ve kortizol hormonunun yapıldığı adrenal bezlerin (korteks) dış kısmına saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. Bu hem aldosteron hem de kortizol seviyelerinin düşük olmasına neden olur.
  • Konjenital adrenal hiperplazi (KAH): KAH, adrenal bezlerinizi etkileyen bir grup genetik bozukluğu tanımlar. KAH'lı insanlar, böbreküstü bezlerinin ürettiği hormonların üretimi için gerekli olan bazı enzimlerin eksikliğiyle doğarlar.
  • Bazı sağlık durumları: Diyabet, böbrek hastalığı, kurşun zehirlenmesi veya ciddi hastalığı olan kişilerde hipoaldosteronizm gelişebilir.
  • Bazı ilaçlar: Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar hipoaldosteronizme neden olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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