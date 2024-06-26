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        Haberler Bilgi Yaşam ALES geç başvuru ekranı: ÖSYM ALES/2 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar, sınav yerleri açıklandı mı?

        ALES geç başvuru ekranı: ALES/2 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar, sınav yerleri açıklandı mı?

        ÖSYM AİS ekranı üzerinden ALES geç başvuru tamamlanıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı lisansüstü eğitim ya da kariyer hedefi olup ALES başvurularını kaçıranlar geç başvuru tarihini de kaçırmak istemiyor. Buna göre; ALES/2 sınavı geç başvuruları bir gün sürecek. Peki ALES/2 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar, sınav yerleri açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 09:40 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:40
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        ALES geç başvuru ekranı üzerinden adaylar başvurularını yapıyor. Kurumdan yapılan açıklama geç başvuru günü ilan edilmişti. Peki, ALES 2024 geç başvuru günü ne zaman? Normal başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ALES geç başvuru tarihi hangi gün? İşte detaylar

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        ALES 2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre ALES geç başvuru tarihi 26 Haziran 2024 Çarşamba günü olacak. Aynı gün saat 10.00 itibariyle başlayacak olan geç başvurular saat 23.59 itibariyle de sona erecek.

        ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        ALES geç başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

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        ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM’nin AİS sayfasında yer alan bilgilere göre 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvuru ücreti 735 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapabilecekler.

        ALES 2 NE ZAMAN UYGULANACAK?

        Yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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