ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.