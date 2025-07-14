ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından binlerce adayın ALES 2 sonuçları heyecanı başladı. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler 6 Temmuz'da ALES 2 sınavına katılım gösterdi. Sonuçlar için ise gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların katıldığı 2025 ALES/2 sınavı 6 Temmuz’da tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları temmuz ayında açıklanacak. İşte, ALES sonuçları açıklanma tarihi
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.
ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.