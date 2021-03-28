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Alev Alev 21. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 20. bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 21. yeni bölümü için geri sayım başladı. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümüne İskender ve Rüya'nın yüzleştiği sahne damga vuracak. İşte merakla beklenen Alev Alev 21. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Alev Alev 21. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 20. bölümde neler oldu?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"GELME BİR DAHA BURAYA!"

İskender ve Rüya'nın yüzleştiği sahnede Rüya, İskender'in Çiçek ve Atlas'tan uzak durmasını istiyor. Rüya'nın söyledikleri karşısında köşeye sıkışan Çiçek, İskender'e bir daha gelmemesini söylerken, İskender ile Çiçek arasında bundan sonra neler olacağı merakla bekleniyor.

ALEV ALEV'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Restorandaki kavgadan sonra Ömer ile Rüya'nın ilişkisinde soğuk rüzgarlar esti. Ömer'in geri adım atmaması Rüya'yı sinirlendirirken, Zeyno ve Serkan'ın da etkisiyle ilişkileri büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı.

Zeyno'yu Ömer'i öperken yakalayan Rüya, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, kendisini affettirmek isteyen Ömer'in yaptığı sürpriz evlenme teklifi ise herkesi şoke etti. Çelebi'yi yenebilmek için yapacağı kaçakçılık sevkiyatını öğrenmeye çalışan Ozan, Cemre'den yardım aldı.

Cemre, Çelebi'nin sevkiyatına dair bilgiler edinirken, konuşmak için Ozan ile buluşması ikisinin de hayatını değiştirecek anlara sahne oldu. Cemre'yi takip ettiren Çelebi ise Ozan'ın Cemre'yi öptüğü anlara tanık olarak büyük bir şok yaşadı. Çelebi'nin gördükleri karşısında ikiliye nasıl bir tepki göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

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