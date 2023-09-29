Alexis Beka Beka intihara teşebbüs ediyor! Adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, otoyol üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs ediyor

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice’te top koşturan Alexis Beka Beka, Nice kentinin kuzey batısında bulunan bir otoyol üzerindeki köprüye çıktı.

Magnan viyadüğünden kendini atmakla tehdit eden futbolcuyu ikna etmek için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kız arkadaşından ayrıldığı için intihar etme girişiminde bulunan genç oyuncuyu ikna çabaları sürüyor.

Nice takımı yaşanan olayın ardından bugün düzenlenmesi planlanan basın toplantısını iptal etti.

Beka Beka bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.