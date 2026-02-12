Canlı
        Ali Hamaney: Ulusal birliğimizi koruyalım | Dış Haberler

        Ali Hamaney: Ulusal birliğimizi koruyalım

        İran lideri Ali Hamaney, devrim kutlamalarına yoğun halk katılımına dair görüntülü bir tebrik mesajı yayımladı. Ali Hamaney, "Hepimiz bu çok değerli ve kıymetli ulusal bağımızı ve birliğimizi korumaya çalışalım." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 18:39 Güncelleme: 12.02.2026 - 18:39
        Ali Hamaney: Ulusal birliğimizi koruyalım
        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünkü devrim kutlamalarına yoğun katılım dolayısıyla yaptığı tebrik konuşmasında halka "ulusal birliğin korunması" çağrısında bulundu.

        Hamaney, devrim kutlamalarına yoğun halk katılımına ilişkin devlet televizyonunda görüntülü bir tebrik mesajı yayımladı.

        Mesajında, halkın bu yoğun katılımla "büyük bir iş yaptığını" söyleyen Hamaney, "İran'ı gururlandırdınız, gücünü artırdınız ve İran halkını söz ve planlarıyla teslim olmaya zorlayan düşmanlar hayal kırıklığına uğradı." dedi.

        Ülke genelindeki kutlama ve yürüyüşlere katılanlara teşekkür eden Hamaney, "Hepimiz bu çok değerli ve kıymetli ulusal bağımızı ve birliğimizi korumaya çalışalım." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​​​​​​​​

