Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi dergisi Fenerbahçe Dergisi'nin Aralık 2018 sayısında yayımlanan başyazısı şöyle:

"Sevgili Fenerbahçeliler;

2018 yılının son ayına merhaba diyoruz. Geçtiğimiz ayın son günlerinde Dinamo Zagreb’i kendi sahamızda ağırladığımız maçta aldığımız skorla futbol takımımız UEFA gruplarından bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Bu durum futbol takımımız adına güzel bir gelişme olarak kayda geçti. Öte yandan Süper Lig’de aldığımız sonuçlar ve lig tablosunda bulunduğumuz yer bir o kadar mutsuzluk verici ve kabul edilemez durumda. Devre arasına kadar olabildiğince üst noktalara çıkıp sezon ortası kampına gitmek istiyoruz. Devre arasında da iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ikinci yarıya çok daha mücadeleci ve oyun kalitesi yüksek bir takım kimliğiyle başlamak ilk hedefimizdir. Bizler de yönetim olarak sezonun ikinci yarısına hızla hazırlanmaya devam ediyoruz. Takımımızın çıkışa geçebilmesi için gerekli tüm eksiklikleri tespit edip bunların giderilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor.

İçinde bulunduğumuz olumsuz duruma rağmen taraftarlarımızın bir an bile vazgeçmeden gösterdiği destek ve inanç bu süreçte bizlere sonsuz bir güç ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu birlik beraberliğimiz devam ettikçe inanıyorum ki zor günleri geride bırakacak, hedeflediğimiz, planladığımız şekilde geleceğin Fenerbahçe’sinin tohumlarını yine hep birlikte atacak, omuz omuza başarılara yürüyeceğiz.

Bu ay içerisinde gerçekleştireceğimiz ‘Camiaya Sesleniş’ programında, futbol takımımızın son durumu başta olmak üzere kulübümüzün gündemdeki tüm konuları hakkında detaylı açıklamalarda bulunacağımızı, tüm merak edilenleri şeffaf şekilde ele alacağımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Avrupa’nın sayılı ekiplerinden biri haline gelen Profesyonel Basketbol Takımımızı, Euroleague’de ve ligimizde birbiri ardına zor maçlarda aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü yürekten kutlarım.

Kadrosunda değişikliklerle lige başlayan Erkek Voleybol Takımımız, sezona istediğimiz gibi bir başlangıç yapamamıştır. Yönetimimiz, Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş antrenör Veljko Basic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Veljko Basic’e şimdiye kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederken takımımızın yeni antrenörü Mariusz Sordyl’e başarı dileklerimi sunarım.

Amatör şubelerimizdeki başarılarımızın devam etmesinin camiamızın spor kulübü kimliği açısından önemi büyüktür. Bu vesileyle Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Dünya İkincisi olan Şennur Demir’i ve Genç ve Yıldız Erkekler Valerii Potapov Boks Turnuvası’nda gümüş madalya kazanan Samet Akay’ı tebrik ederim.

Fenerbahçe Doğuş Yelken takımımızın sporcusu Alican Kaynar, 2018 Kış Yarış Serisi’nde bronz madalya alarak göğsümüzü kabarttı. Ayrıca bu yarış, Rum yelkenci Panagiotis Iordanou’nun, Alican Kaynar’ın yelken direğinin kırılması üzerine kendi yelkenini vermesiyle de dünyaya sportmenlik adına tarihi bir örnek oldu.

Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve memnuniyetle karşıladığım bir başka etkinliği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün var oldukları bölgelerde birer temsilcileri olan derneklerimiz ile 2018 yılı dernekler toplantısını Faruk Ilgaz tesislerimizde gerçekleştirdik. Karşılıklı fikir alışverişinde olduğumuz dernekler toplantımızın çok verimli geçtiği düşüncesindeyim. Bu vesile ile katılım sağlayan tüm derneklerimize bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tüm derneklerimizin büyük bir özveri ile kulübümüzün gerçekleştireceği projelere sonsuz destekler sunacağını görmüş olmanın heyecanını yaşadığımız dernekler toplantılarımıza önümüzdeki dönemlerde de mutlaka devam edeceğiz. Fenerbahçemizin geleceğini şekillendirmek için ortaya koyacağımız projelerde hep birlikte çok önemli işlere imza atacağımızdan hiç şüphem yok.

Sporun gerçek ruhu olan centilmenlik, takımdaşlık, birleştirici unsurlar ve adil rekabet duygularının Türk sporunda hâkim olmasını, nefret ve şiddet ortamının spordan uzak olması gerektiğini, toplumumuza etki edecek birlik ve beraberlik ortamı için Fenerbahçe’nin öncü ve örnek bir rol üstlenmesinin çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz.

Bu doğrultuda; milyonlarca taraftarlarımızla dünya kamuoyuna ulaşabilecek güce sahip olan bir spor kulübü olarak Kasım ayı içerisinde çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik.

Tarihinde ilk kez bir sosyal sorumluluk anlaşması için kol sponsorluğu alan Fenerbahçe’miz, ‘Erkeğin desteği olmazsa ayrımcılık son bulamaz' mantığıyla yola çıkan, tüm dünyada 2 milyonun üzerinde destekçiye ulaşan HeForShe hareketinin logosunu, 2019 yılının sonuna kadar kolunda taşıyacak.

Tüpraş’ın desteği ile Kulübümüz ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi arasında gerçekleştirilen bu küresel işbirliği kapsamında, ülkemizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adına farkındalık yaratacak adımlar atacağız.

“Birlikte Eşitiz” diyerek çıktığımız bu yolda, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa sıfır tolerans için gerçekleştireceğimiz projeler sadece futbol takımımız ile sınırlı kalmayacak, tüm branşlarımızda bu hedefler doğrultusunda çalışmalar yapacağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hedefimiz, cinsiyet eşitliği konusunda spor alanında ve toplumumuzda ciddi bir farkındalık yaratmak, kadınların spor alanlarında hem sporcu hem de taraftar olarak daha fazla yer almasına ve rol sahibi olmasına katkı sağlamak, kapsayıcı spor kulübü olarak topluma ve hatta dünyaya örnek olmaktır. Fenerbahçe markasıyla hem sporun hem de camiamızın gücüyle başarılı işler çıkaracağımıza inanıyorum.

Geride bıraktığımız ay, sizlere söz verdiğimiz üzere kulübümüz ve futbol takımımızın sponsorlukları kapsamında birçok anlaşma imzaladık. Futbol A Takımımızın göğüs sponsorluğu için anlaşma sağladığımız global marka Avis’in ardından kol sponsorluğu için Tüpraş ile şort sponsorluğu için de Aygaz ile anlaşma yapıldı. Kasım ayında ayrıca düzenlediğimiz imza törenleri ile Kulübümüzün Resmi Kıyafet Sponsorluğu için Damat ile Futbol Resmi Sigorta Sponsorluğumuz için de HDI ile anlaşma sağlandı. Dünyanın içerisinden geçmekte olduğu ekonomik anlamdaki bu dalgalı süreçte kulübümüze destek olan, Fenerbahçemize yol arkadaşı olan bu markalara teşekkür ediyorum. Sponsorluklar anlamındaki çalışmalarımız devam edecek. Bu bağlamda önümüzdeki ay içerisinde yeni işbirliklerimiz ile ilgili olarak sizleri bilgilendiriyor olacağız.

Bu anlaşmaların kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Fenerbahçe olarak sonsuz aidiyet duygusu ile geçirdiğimiz 2018 yılını geride bırakırken 2019 yılında da hep birlikte omuz omuza aynı aidiyet duygusuyla mücadelemize devam edeceğiz.

Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe varsa umut vardır, Fenerbahçe yarınlara olan inançtır. Biz birbirimize inanırsak aşamayacağımız hiçbir zorluk, geride bırakamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Yeni yılın, hep birlikte başarılara doğru yürüyeceğimiz bir yıl olmasını diliyor; camiamıza ve güzel ülkemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Saygı ve sevgilerimle,

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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