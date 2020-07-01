Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı Özel programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtladı. Koç, Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic'in ayrılığının bilinmeyen detaylarını anlattı:

Voleybol, basketboldaki başarıları düşük bütçelerle yaptık. Obradovic, Fenerbahçe'ye gönül vermiş, Fenerbahçe için kalbi atan herkesin gönlünde taht kurmuş bir insan. Fenerbahçe'nin basketbol seviyesini çok yükseklere çıkardı. Kupalar getirdi. Final-Four'a abone olduk. Fenerbahçe'nin bir efsanesidir. Kimse de bunu tartışamaz. Ne şanslıyız ki Fenerbahçe olarak Obradovic gibi hocamız var. Keşke futbolda da öyle bir hocamız olsa. Çok iyi bir Fenerbahçeli.

"GÖNDERMEK BİZİM NASIL İŞİMİZE GELİR?"

Bize saldırılan konulardan bir tanesi de bu. Yok efendim biz gitmesini istiyormuşuz, mobing yapmışız. Böyle bir karakteri, başarıyı bile bile göndermek hangi kulüp başkanının ve yönetimin işine gelir. Bir de seçim arifesinde. Bu kendi kendini sabote etmek gibi bir şey. Biz başından beri kalmasını istedik. Geçen sezon içinde Semih Bey basketbolla ilgileniyor. Basketbol sayın Obradovic'e anahtar teslim projedir. Transfer döneminde devreye gireriz.

"İSTİFASINI SUNMUŞTU"

Pandemi öncesinde birkaç transfer yapmak istedik. Sıkıntılı dönemden geçiyorduk. Kendisi 'Şu an konuşmayalım, sezon sonu konuşalım' dedi. Bir maç sonrası beklenmedik mağlubiyet. Saçma sapan mağlubiyet. O da bunalmıştı, istifasını sunmuştu. Dedik ki, 'Vazgeçmemeyi sen bize öğrettin. Vazgeçemezsin. Velev ki kötü sezon geçirdin. Ne olacak, kredin var. Hocamız istediği müddetçe kulüpte kalabilir' demişim. Ondan sonra bize teşekkür etti. Biz bütün planlamamızı hocamızla devam etmek üzere yaptık. Sözleşme uzatma, istifayı kabul etmemiz, hep bu yönde hareket ettik. Sonra pandemi araya girdi. İlk uçakla İstanbul'a geldi. Üç dört görüşme yaptık.

"MAAŞ AŞAMASINA HİÇBİR ZAMAN GELMEDİK"

Maaş aşamasına hiçbir zaman gelmedik. Beraber devam edeceğimizi, bu bütçelerle neler yapabileceğimizi istişare ettiler. Bir insan ailemle istişare ettim 1 sene of diyorsa kimse bir şey yapamaz. Üzüldük tabii. Sağlık olsun, her şey için teşekkür ediyoruz.

"'BU SENE ÇALIŞMAYACAĞIM' DEDİ"

'Bu sene çalışmayacağım' dedi. Ödeme sıkıntımız vardı, evet. Özellikle bu sene yaşadıklarımızdan dolayı. Ama ödeme sıkıntısı ilk defa yaşanmıyor. Euroleague, Final-Four biletleri ödenmemişti. Bir de gece açıklaması, orada da yerden yere vurulduk. Salı günü saat 4-5 gibi kendisiyle konuştuk. Kararını iletti. Üzüntülerimi belirttim, saygı duyduğumu söyledim. Akşam 9 sularında 'Sabahı beklemeyelim' dedi, 'Açıklamam budur' dedi. Tercüme ettik. Sabah yayınlamayı düşündüğümüz üzücü açıklamayı gece 11'de açıkladık. Keşke bizde kalmış olsaydı, olmadı.

"KOÇUMUZ ÇOK İYİ BİR İSİM OLACAK"

Bizim inancımız 20 milyon ile başarılı bir takım yaratabileceğimiz. İleriye dönük konuştuğumuz kişiler var. Enteresan isimler. Açıklama yapabiliriz. Çok iyi bir isim olacak. Bazı oyuncularımız kontratı bittiği için ayrıldı. Pandemi tekrar söylüyorum fırsattır. Biz yine Final-Four hedefi olan bir takım olarak yapılanabileceğimize inanıyoruz. Kesinlikle var. Türklerin genç yıldızlar çıkarabilecek, her türlü helvayı yapabilecek unsurlar var. Sistemin buna müsaade etmesi gerekiyor.

AMATÖR BRANŞLARIN MALİYETİ

"Bizlere pek çok spor branşında faaliyet gösterme yükümlülüğü verilmiş. Ama üç büyük takım bunları taşımakta sıkıntı çekiyor. Büyük şirketlerin kurduğu takımlarla rekabet etmemiz bekleniyor. Onların imkanı artık bizlerde yok. 2018 Mayıs-Haziran'da devrimsel karar verildi. Stopaj ödemeleri kulüplere iade ediliyordu. Herkes bunları amatörlere harcamıyor diye. Oraya denetimler konabilirdi. Yöneticiler bu parayı cebine atmıyor. Gerektiği zaman buradan oraya koyuyor ama sonra telafi ediyor. Yeni yönetmelikle ne olacağı belli değil. Şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde çok ihtiyacımız olan bir kaynak. İnşallah devlet bunu bizden almaz."