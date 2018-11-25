Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribünden birlikte izledi. Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonundaki şike davası süresince gerilen ilişkilerin ardından ilk kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Trabzon'da bir karşılaşmayı stattan izledi.

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