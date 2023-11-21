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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi - Galatasaray Haberleri

        Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:31 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:31
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        Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'lık oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra iki kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'nin açıklamasına göre hukuk müşavirliği, 17 Kasım'da kulüp resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle Fenerbahçe Kulübünü ve başkan Ali Koç'u sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye gönderdi.

        Hukuk müşavirliği aynı zamanda Ali Koç'u, 9 Kasım'daki Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle ayrıca PFDK'ye sevk etti.

        Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek de 17 Kasım'da kulüp resmi sitesinde yer alan paylaşımdan dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildi.​​​​​​​

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