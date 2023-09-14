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        Haberler Magazin Alina Boz ile Umut Evirgen'den evlilik sorusuna cevap yok

        Alina Boz ile Umut Evirgen'den evlilik sorusuna cevap yok

        4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini sonlandıran Alina Boz, ayrılıktan 14 gün sonra gönlünü Umut Evirgen'e kaptırmıştı. Çift, dün Arnavutköy'de görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:19
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Alina Boz - Umut Evirgen çifti arkadaşlarıyla Arnavutköy'deki bir mekânda objektiflere yansıdı.

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        İkiliye, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Serkan Keskin, Meriç Aral, Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak eşlik etti.

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        Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, evlilik haberlerinin sorulması üzerine, "Teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

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        Umut Evirgen ile Alina Boz ardından otomobillerine binerek oradan ayıldılar.

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        Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak çifti de sorulara yanıt vermedi.

        #umut evirgen
        #Alina Boz
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