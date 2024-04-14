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        Haberler Spor Futbol İtalya Allegri, Kenan Yıldız'ı azarladı! - Futbol Haberleri

        Allegri, Kenan Yıldız'ı azarladı!

        Juventus, Torino derbisinde 1 puan ile yetinirken siyah-beyazlıların teknik direktörü Massimiliano Allegri müsabakanın ardından Kenan Yıldız'a eleştiride bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:49
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        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, deplasmanda Torino ile 0-0 berabere kaldı.

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        Ligin 32. hafta mücadelesinde Torino'ya konuk olan Juventus, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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        Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 65. dakikada Federico Chiesa'nın yerine oyuna girdi.

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        Ligde üçüncü sırada yer alan Juventus puanını 63'e, Torino ise 45'e çıkardı.

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        Müsabakanın ardından açıklamalar yapan Juventus Teknik Direktörü Allegri, Kenan Yıldız'ı eleştirdi.

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        İtalyan çalıştırıcı DAZN'a verdiği demeçte, "İyi bir maçtı, gol atma şansımız vardı ve bence en iyi fırsatı ikinci yarıda yakaladık, Kenan Yıldız gole giden şutu attı ama Vlahovic arka direkte boştaydı, eğer pas verseydi açık bir gol olacaktı," dedi.

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        Bu sezon Juventus formasıyla 32 maça çıkan Kenan Yıldız 5 gol üretirken 1 de asist yaptı.

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        İtalya ve Juventus'un efsane futbolcularından Alessandro Del Piero geçen günlerde milli yıldız hakkında açıklamalar yapmış ve 10 numarayı Kenan'ın hak ettiğini dile getirmişti.

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        Football Italia'nın haberine göre, "Kenan Yıldız kesinlikle en beğendiğim genç oyuncular arasında, neler yapabileceğini şimdiden gösterdi. Ona 10 numaralı formayı verirdim." diye konuşmuştu.

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        Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan bir başka haberde Juventus'un Kenan Yıldız ile 2029'a kadar sözleşme yapmayı ve 10 numaralı formayı genç futbolcuya emanet etmeyi düşündüğü öne sürülmüştü.

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