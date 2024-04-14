Allegri, Kenan Yıldız'ı azarladı!

İtalyan çalıştırıcı DAZN'a verdiği demeçte, "İyi bir maçtı, gol atma şansımız vardı ve bence en iyi fırsatı ikinci yarıda yakaladık, Kenan Yıldız gole giden şutu attı ama Vlahovic arka direkte boştaydı, eğer pas verseydi açık bir gol olacaktı," dedi.