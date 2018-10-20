Beşiktaş'ta özellikle Malmö maçında yediği hatalı golden sonra tartışılmaya başlanan Karius’un, formayı Tolga Zengin’e kaptıracağı şeklinde söylentiler vardı. Alman basını ise hatalarına rağmen Teknik Direktör Şenol Güneş’in Karius’a sahip çıktığını yazdı.
Kendisi de bir kaleci olan Şenol Güneş’in Karius ile baş başa yaptığı görüşmelerde, ona cesaret ve güven aşıladığını belirten Alman basını, “Güneş prensini koruyor” ifadesini kullandı. Karius’un, Beşiktaş’taki ortamdan çok mutlu olduğu belirtilen haberde, “Türkiye’de yeniden başlamak için ona bir fırsat sunuldu. Son maçlarda güven duyulan bir görüntü vermese de hocası hala ona güveniyor ve destekliyor” denildi.
SON İKİ MAÇTA GÜVENİ SARSTI
Şenol Güneş’in özel olarak ilgilendiği Karius’un, yakın zamanda kulübeye gitme ihtimali bulunmadığı belirtilen haberde, “Karius, Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri olma potansiyeline sahip. Türk basını bu konuda bir tartışma ortamı açıp, Karius’un aşağıya düşeceğini söylese de, hocasının gözünde durum farklı. Şenol Güneş onunla bire bir yaptığı görüşmelerde tecrübelerini aktarıyor. Karius da onunla çalışmaktan dolayı mutlu” ifadesi kullanıldı. Karius, Malmö ve Konya karşılaşmalarında yaptığı hatalardan sonra camia tarafından da eleştirilmeye başlanmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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