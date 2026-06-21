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        Haberler Spor Voleybol Almanya: 3 - Brezilya: 2 | MAÇ SONUCU

        Almanya: 3 - Brezilya: 2 | MAÇ SONUCU

        Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Almanya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti ve organizasyonda üçüncü kez galibiyete ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        Almanya, Brezilya'yı son sette mağlup etti!

        Almanya, Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya'yı 3-2 yendi.

        Bu sonuçla Almanya organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Brezilya ilk yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay)

        Almanya: Straube, Timmer, Cekulaev, Kindermann, Jatzko, Strubbe (Nestler, Kohn, Weske, Alsmeier, Weitzel, Pfeffer)

        Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Roberta (Marcelle, Natinha, Kisy, Macris, Diana, Helena, Tainara)

        Setler: 26-24, 28-26, 15-25, 19-25, 16-14

        Süre: 144 dakika

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