Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

Almanya'da "Letzte Generation" (Son Kuşak) adlı çevreci grup, başkent Berlin'de birçok noktada eylem yaparak araç trafiğini durdurdu.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

    Berlin polisinden yapılan açıklamada, çevrecilerin kentin 30 noktasında protesto düzenlediği belirtildi.
  • Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

    Açıklamada, yapılan eylemlere müdahale edildiği ve 40'dan fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
  • Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

    Ellerini caddelerdeki asfalta yapıştıran 'Son Kuşak' üyelerinin gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle kentin birçok noktasında trafik durdu ve araç kuyrukları oluştu.
  • Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

    Ernst-Reuter-Platz'da polis, elini yapıştıran bir eylemciyi yoldan çıkarmak için matap kullanmak zorunda kaldı. 
  • Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

    Çevreciler, Alman hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi önlemler almasını talep ediyor.
  • Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

    'Son Kuşak' grubu hükümet taleplere cevap verene kadar eylemlere devam edileceğini duyurdu.
  • Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

    Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, söz konusu eylemleri eleştirerek "Bu tür protesto şekillerini desteklemiyoruz" dedi.
  • Almanya'da aktivistler ellerini asfalta yapıştırdı, trafik durdu

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.