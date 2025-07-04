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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'da fabrika siparişleri düşüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da fabrika siparişleri düşüyor

        Almanya'da fabrika siparişleri, yurt içi talepteki düşüşün etkisiyle mayısta yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:12
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        Almanya'da fabrika siparişleri düşüyor
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        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin mayıs ayı geçici verilerini yayımladı.

        Buna göre, ülkede yurt içinde imal edilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 geriledi. Fabrika siparişleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artış gösterdi.

        Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, martta yüzde 3,4 ve nisanda yüzde 1,6 artışın ardından mayısta aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Yüzde 0,6 artış olarak açıklanan nisan ayı fabrika siparişleri yüzde 1,6 olarak revize edildi.

        Destatis, mayıstaki düşüşün "bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" sektöründeki yeni siparişlerde görülen gerilemeden kaynaklandığını belirtti.

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        Mayısta yurt içi siparişler, aylık bazda yüzde 7,8 düşerken, yabancı siparişler ise yüzde 2,9 artış kaydetti. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 6,5 gerilerken, Avro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 9 arttı.

        Ülkede mayısta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,4 azalırken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,1 artış kaydetti. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 0,9 düştü.

        'DAHA FAZLA YAVAŞLAMA GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

        Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada mayıstaki gerilemeye rağmen, sanayi talebindeki temel eğilim yukarı yönlü olmaya devam ettiği belirtildi.

        Son üç ayda bir önceki üç aya göre yeni siparişlerin yüzde 2,1 arttığının ifade edildiği açıklamada, yurt içi siparişlerin ise üç aylık dönemde yüzde 4,1 azaldığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Genel olarak, ticaret ve jeopolitik belirsizliklerin yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle sipariş alımları dalgalı bir seyir izliyor. Şirketlerin iş beklentileri yeniden canlanmaya başlamış olsa da sanayi talebinde daha fazla yavaşlama göz ardı edilemez." ifadeleri kullanıldı.

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        'ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR'

        Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

        Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken analistler, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

        Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

        Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

        Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

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