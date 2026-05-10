Alp Hasan Aksoy'dan Misano'da tarihi hafta!

Italian F4 Championship’in Misano World Circuit Marco Simoncelli ayağında pole position, en hızlı tur, üç Rookie P1 sonucu ve genel klasmanda P1 ile P3 podyumları elde eden Alp Hasan Aksoy, tarihi bir başarıya imza attı.

Öte yandan final yarışına pole pozisyonundan başlayan Aksoy, damalı bayrağı da ilk sırada görerek hafta sonunu zaferle tamamladı.

"BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUM, ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

F4’ün ilk haftasını lider tamamlayan Aksoy, “Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Çünkü Formula’da İstiklal Marşımızı okuttuk. Çok güzel bir zafer, ülkeme armağan olsun. İnşallah yolumuza zaferlerle devam edeceğiz ve bu sezonu şampiyon tamamlayacağız” dedi.

Türk motor sporlarının genç temsilcilerinden Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship’te Misano hafta sonuna damga vurdu. Prema Racing adına piste çıkan Aksoy, sıralama turlarından yarış temposuna kadar ortaya koyduğu performansla hafta sonunun en dikkat çeken pilotu oldu.

MİSANO'DA TARİH YAZDI

Türkiye’nin uluslararası Formula serilerindeki tek temsilcisi olan Aksoy, Misano World Circuit Marco Simoncelli’de pole position alarak hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Yarışlar boyunca yüksek temposunu koruyan genç pilot, en hızlı tur derecesine imza atarken üç ayrı yarışta Rookie P1 elde etti. Aksoy, aynı zamanda ilk 10 içinde yer alan tek çaylak pilot olarak da öne çıktı.

Hafta sonu boyunca genel klasmanda P1 ve P3 podyumları kazanan Alp Hasan Aksoy, final yarışına ise ilk sırada başladı. Yarış boyunca liderliğini koruyan genç pilot, damalı bayrağı da ilk sırada görerek Misano’daki başarılı performansını galibiyetle noktaladı.

Bu başarıların en özel anlarından biri ise podyumda yaşandı. Alp Hasan Aksoy, Formula sahnesinde İstiklal Marşı’nı dinleten ilk Türk pilot olarak Türk motor sporları adına unutulmaz bir ana imza attı.

Kariyerinde 20’den fazla Formula podyumuna ulaşan Alp Hasan Aksoy, Misano’da elde ettiği sonuçlarla uluslararası Formula yolculuğundaki yükselişini sürdürdü. Pole position, en hızlı tur, üç rookie birinciliği ve genel klasman zaferiyle genç pilot, sezonun devamı öncesinde önemli bir ivme yakaladı.