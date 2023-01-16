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Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? (Alparslan: Büyük Selçuklu 42. son bölüm izle)

Alparslan Büyük Selçuklu 42. bölüm ile 16 Ocak 2023 Pazartesi akşamı 20:00'da ekranlara geldi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu ve Sultan Alparslan'ın hayatını konu alan dizinin son bölümünde; Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Dizinin izleyicileri Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle bilgilerini sorguluyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 42. son bölüm özeti...

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  • Alparslan: Büyük Selçuklu 42. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek part

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her pazartesi izleyicisi ile buluşuyor. TRT 1 ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu 42. son bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm özeti...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu 42. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek part

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

    Alparslan Büyük Selçuklu 42. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu 42. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek part

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 42. BÖLÜM ÖZETİ

    Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu’yu büyük bir iç kavgadan kurtardı. Sultan Tuğrul yeni hedefi gösterdi: Ani! Alparslan Ani’ye yapacağı seferlerde neleri planlayacak? Ani’nin fethinde hem dış hem iç mücadelelerde önüne çıkacak olanları bertaraf edebilecek mi? Çağrı’nın vefatından sonra Tuğrul ona kol kanat gerecek mi? Besasiri savaş meydanından kaçmış, Alpagutlar peşine düşmüştü. Alparslan, Besasiri’nin canını alabilecek mi, yoksa Besasiri’nin yeni tertipleriyle mi uğraşacak? 
  • Alparslan: Büyük Selçuklu 42. izle full HD! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle tek part

    Seferiye, Melikşah’ı dünyaya getirmiş ve Alparslan’a bir oğul vermişti. Zeren’in kötü emellerinde ileri gidip Melikşah’ı da hedef tahtasına koyacak mı? Seferiye, farkında olmadığı yanı başındaki tehlikeye karşı Melikşah’ı koruyabilecek mi? Yınal’ın isyanına katılmayan Kutalmış’ın hedefinde yalnızca taht var. Yınal’a tahtın yolunu açmamasının sebebi de tahtın bir gün kendisine kalacağına inanması oldu. Kutalmış ne yapacak? Tuğrul’a isyan mı edecek, yoksa ona ölümüne kadar biat mı edecek. Yınal’ın öldürülmesi Grigor’un Selçuklu iç mücadelesinde oluşturmaya çalıştığı kaos sona ermiş, Grigor atıl durumda kalmıştı. Grigor, Selçuklu’ya karşı yeni bir plan yapacak mı, yoksa içeride yaşanabilecek kavgayı harlamayı mı yeğleyecek?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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