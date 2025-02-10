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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün korkuttu: All-Star'da oynayacak mı? - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün korkuttu: All-Star'da oynayacak mı?

        NBA ekiplerinden Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün sakatlık durumu hakkında konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:12
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        Alperen korkuttu: All-Star'da oynayacak mı?
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığına bel spazmının neden olduğunu söyledi.

        Udoka, Toronto Raptors'ı 94-87 mağlup ederek Batı Konferansı'nda 4. sıraya yükseldikleri maçın ardından basın mensuplarına Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

        Karşılaşmanın ilk periyodunda belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen milli basketbolcuyla ilgili Ime Udoka, "Bir bel spazmıydı. Birkaç gün maçımız yok. Umarım Alperen, oynayacağımız bir sonraki müsabakaya hazır olur." ifadelerini kullandı.

        Houston Rockets, 13 Şubat Perşembe günü Phoenix Suns'a konuk olacak.

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