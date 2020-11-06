Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Murat Temel
Altay: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Cocalic, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Putsila),Harun Alpsoy (Dk. 80 Yekta Kurtuluş),Regattin (Dk. 80 Gnanduillet),Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk),Paixao
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Doğa İşeri, Berat Aydoğdu (Dk. 77 Uğur Aygören),Birol Parlak, Batuhan İşçiler, İsmail Yüksek, Cumali Bişi, Ezeh, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk 38 Otoo),Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı (Dk. 67 Mrsic)
Goller: Dk. 35 ve 79 Ezeh, Dk. 87 Mrsic (Balıkesirspor),Dk. 53 Regattin (Altay)
Sarıkartlar: Dk. 55 Yılmaz Özeren, Dk. 90+2 Gnanduillet (Altay),Dk. 65 Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)
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