Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray itirafı!

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"JESUS'UN SİSTEMİNİ RAKİPLER ÇÖZDÜ" "Ben görev adamıyım. Şans geldiği sürece oynarım. Bir dönem stoper de oynadım. Nerede görev verilirse orada oynarım. Yeter ki sahada olayım. Kendi sistemi olan bir hoca takıma geldiğinde ilk başta rakipler kolay çözemiyor. Jorge Jesus'un kendi sistemi vardı. Dünya Kupası'na kadar bu sistemle oynadık. Rakipler artık bu sistemi çözdüler. Dünya Kupası sonrası bu sisteme devam edince biraz sıkıntı yaşadık. Diğer takımlardaki arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla geçen sezon 'Sadece ofsayt çizgisine dikkat edin. Defans arkasına sızın.' şeklinde direktif alıyorlarmış. Sisteminiz çözülünce bazı şeyleri değiştirmen gerekiyor. Sonrasında da zaten biraz daha sıkıntılı süreç yaşadık. Her şeye rağmen o sene bir kupa kazanmayı bildik. "

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"TERAPİ ALMAM LAZIM DEDİM" "Şampiyon olmak için rakibini yenmen gerekiyor. Türkiye'deki oyuncularda çok stres de oluyor. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bu camianın baskısını kaldırmanız gerekir. İnşallah bu sene şampiyon olurlar. Taraftarın ve camianın şampiyonluğa ihtiyacı var. Çok fazla mücadele verdik. Ailem de biliyor ben gece gündüz kafamı buna yoruyordum. Dışardaki baskı da benim için sıkıntılı bir süreçti. Oyuncu olarak eleştireceksin ama doğru taraftan eleştirmek lazım. O insanın da bir ailesi ve hayatı var. Kendi kendime benim bir terapi almam lazım dedim. Ne kadar iyi bir insan olsan da insanların düşüncelerini değiştiremezsin. Her futbolcunun dışardan destek alması gerektiğini düşünüyorum."