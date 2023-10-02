Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray itirafı!
Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe dönemi ve Manchester United'a transfer süreci hakkında konuşan milli kaleci, "Galatasaray forması giyer misin?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.
Fenerbahçe'den ayrılıp Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Altay'ın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:
"BURADA FUTBOL ÇOK ÇABUK OYNANIYOR"
"Hayat çok güzel. Gerçekten çok iyiyim. Herkesin yaklaşımı çok sıcak. İlk geldiğimde farklılıklar vardı ama daha önce takip ettiğim için aslında bildiğim bir yere gelmiş gibi oldum. Basketbol maçı gibi, hem izleyenlere zevk veren bir lig. Bizim ülkemizde biraz daha farklı. Burada futbol çok çabuk oynanan bir oyun. Manchester United'ın teklifini ilk duyduğum an kendimi çok iyi hissettim. Hep hedefleri olan bir insanım. İlk evde Manchester'ın benimle ilgilendiğini duydum. Burada olmak her futbolcunun hayali. Türk oyuncu olarak burada olmak çok gurur verici."
"İSTENDİĞİM YERDEYİM"
"Ten Hag, Ajax döneminde de beni istemişti. Hocamız çok iyi ve pozitif. Her zaman ne yapmamız gerektiğine dair bize toplantılar yapıyor. Futbol basit detaylarla kazanılıyor. Bu seviyede oynadığınız zaman küçük detaylara önem vermelisiniz. Hocamıza teşekkür ediyorum. Her zaman samimi yaklaşıyor. Bir oyuncunun bulunmak istediği yer onun istendiği yerdir. İstendiğim yerde olduğum için mutluyum. Bana verilen bu değeri en iyi şekilde göstermek istiyorum. İlk gittiğimde kaleci Tom benimle çok ilgilendi. Çok pozitif bir insan. Sonraki günlerde bütün oyuncularla tanıştım."
"JESUS'UN SİSTEMİNİ RAKİPLER ÇÖZDÜ"
"Ben görev adamıyım. Şans geldiği sürece oynarım. Bir dönem stoper de oynadım. Nerede görev verilirse orada oynarım. Yeter ki sahada olayım. Kendi sistemi olan bir hoca takıma geldiğinde ilk başta rakipler kolay çözemiyor. Jorge Jesus'un kendi sistemi vardı. Dünya Kupası'na kadar bu sistemle oynadık. Rakipler artık bu sistemi çözdüler. Dünya Kupası sonrası bu sisteme devam edince biraz sıkıntı yaşadık. Diğer takımlardaki arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla geçen sezon 'Sadece ofsayt çizgisine dikkat edin. Defans arkasına sızın.' şeklinde direktif alıyorlarmış. Sisteminiz çözülünce bazı şeyleri değiştirmen gerekiyor. Sonrasında da zaten biraz daha sıkıntılı süreç yaşadık. Her şeye rağmen o sene bir kupa kazanmayı bildik. "
"TERAPİ ALMAM LAZIM DEDİM"
"Şampiyon olmak için rakibini yenmen gerekiyor. Türkiye'deki oyuncularda çok stres de oluyor. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bu camianın baskısını kaldırmanız gerekir. İnşallah bu sene şampiyon olurlar. Taraftarın ve camianın şampiyonluğa ihtiyacı var. Çok fazla mücadele verdik. Ailem de biliyor ben gece gündüz kafamı buna yoruyordum. Dışardaki baskı da benim için sıkıntılı bir süreçti. Oyuncu olarak eleştireceksin ama doğru taraftan eleştirmek lazım. O insanın da bir ailesi ve hayatı var. Kendi kendime benim bir terapi almam lazım dedim. Ne kadar iyi bir insan olsan da insanların düşüncelerini değiştiremezsin. Her futbolcunun dışardan destek alması gerektiğini düşünüyorum."
"İSMAİL HOCA İNŞALLAH BAŞARILI OLUR"
"Sezon başında herkesle birlikteydim. Çok iyi transferler yaptı Fenerbahçe. Hepsi iyi insan. Güzel bir birlikteliğin sonrasında başarının geleceğine inanıyorum. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun dışardan gelen enerjinin de pozitif olması gerekiyor. Taraftarın her zaman takıma destek vermesi lazım. Sürekli galibiyet gelmese bile... İsmail hocamla yıllar önce yolumuz kesişti. İyi niyetli ve işini layığıyla yapan bir insan. İnşallah başarılı ve mutlu olur."
"ALİ KOÇ F.BAHÇE İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
"Ali Koç transfer sürecimde çok destek oldu. Bir başkan değil de bir ağabey gibi. İşini iyi yapmaya çalışan biri. Fenerbahçe için elinden geleni yapıyor. Bunu canlı gören biriyim. Oyunculara bir abi gibi yaklaşıyor. Onun da verdiği bu mücadele inşallah şampiyonlukla kapatır. Kendisinin buna ihtiyacı var."
"GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"
"Galatasaray ile karşılaşacak olmak güzel ve değişik bir duygu. Kendi ülkenin takımıyla oynuyorsun. Onların buraya gelecek olması... Ben de onları misafirperver bir şekilde karşılayacağım. Benim için ülkemin takımı her zaman önemlidir ama sahaya çıktığımızda biz de kazanmak için oynayacağız. Buraya geldiklerinde onları en iyi şekilde ağırlayacak. Galatasaray camiasının da beni orada çok iyi karşılayacağına eminim. Galatasaray ile karşılaşmak benim için güzel bir his."
GALATASARAY SORUSUNA CEVAP!
"Galatasaray forması giyer misin?" sorusuna da cevap veren Altay, "Fenerbahçe'nin yeri bende çok ayrı. Ancak sonuçta profesyonel oyuncularız. O zamanki süreç ne getirir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.