Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 1-1’lik skorla sonuçlanırken, sarı-lacivertli ekibe 1 puanı kazandıran isimler Ozan Tufan ve Altay Bayındır oldu. Müsabakanın 89. dakikasında Ozan Tufan attığı golle takımının beraberlik golünü kaydederken, genç file bekçisi Altay Bayındır ise yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Bayındır, siyah-beyazlıların yakaladığı 5 gol pozisyonunda kalesini gole kapatarak adeta devleşti.

OZAN 5. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, ligde 5. golüne imza attı. Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atmayı başaran Ozan, yine rakibini boş geçmedi. Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti.

SAMATTA YİNE KAYIP!

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta adeta yokları oynadı. Sahada herhangi bir varlık gösteremeyen Tanzanyalı futbolcu, maç içerisindeki isteksiz bir görüntü çizdi. 59. dakikada yerini Thiam’a bırakan Samatta, saha kenarına gelirken yavaş hareketleriyle dikkat çekti. Ligde son olarak 25 Ocak'taki Kayserispor maçında rakip fileleri havalandıran Samatta'nın gol orucu da 10 maça çıktı.